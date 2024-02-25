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Оккупанты готовят операцию против украинской власти - Буданов

Елизавета Бельмас
25 февраля 2024, 16:55обновлено 25 февраля, 17:30
Российская Федерация собирается провести стратегическое задание по делегитимизации власти Украины.
Оккупанты готовят операцию против украинской власти
Оккупанты готовят операцию против украинской власти / коллаж: Главред, фото:УНИАН, Flickr

Российские захватчики в ближайшее время могут приступить к процессу делигитимизации власти Украины. Однако больше об этой операции станет известно в официальном обращении ГУР совсем скоро. Об этом сообщил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов во время форума "Украина. Год 2024", пишет Телеграф.

Согласно его словам, стратегической операции уже дали название, именуют её словом "Смута". Одним из ключевых факторов важности данной операции является огромное количество средств, которые в нее вкладывает правительство РФ.

Буданов также добавил, что со дня на день в Украине опубликуют официальное обращение от комитета по разведке, в который входят все службы. В нем будет оповещение о проведении Российской Федерацией операции по делигитимизации украинской власти.

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"Они вкладывают огромные средства в то, чтобы подвергнуть сомнению легитимность принятия именно решений. И использовав этот период, который они у себя в документах называют "Смута", в этот период они хотят попытаться нанести военное поражение, думая, что это максимально снизит уровень морально-психологического состояния нашей армии", — предупреждает Буданов.

Кто такой Кирилл Буданов

Кирилл Буданов (род. 4 января 1986, г. Киев) – украинский военачальник, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины, генерал-майор.

С 2014 года участвовал в российско-украинской войне, получил несколько ранений. В 2018-2020 годах выполнял специальные задания, информация о которых засекречена.

В середине 2020 года стал заместителем директора департамента Службы внешней разведки Украины, а вскоре возглавил Главное управление разведки Министерства обороны Украины, пишет Википедия.

Форум "Украина. Год 2024"

Как сообщал Главред, Украина составила план на 2024 год, но публично не будет разглашаться. Как заявил министр обороны Украины Рустем Умеров во время форума "Украина. Год 2024", этот план мощный и принесет результат.

Также, начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов прокомментировал выход подразделений ВСУ из Авдеевки Донецкой области. По его словам, при выходе из Авдеевки в российский плен попало небольшое количество военнослужащих Сил обороны Украины.

К тому же, начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов прокомментировал смерть российского оппозиционера Алексея Навального в тюрьме РФ. О причинах смерти Навального Буданов рассказал в комментарии журналистам в кулуарах форума "Украина. Год 2024". По данным начальника ГУР, смерть российского оппозиционера наступила из-за отрыва тромба.

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война в Украине война России и Украины Кирилл Буданов
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