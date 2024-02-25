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Сколько бойцов Сил обороны попало в плен при выходе из Авдеевки – ответ Буданова

Алексей Тесля
25 февраля 2024, 17:08
При выходе из Авдеевки в плен попало небольшое количество военнослужащих Сил обороны, говорит глава ГУР.
Буданов
Кирилл Буданов прокомментировал выход ВСУ из Авдеевки / Коллаж: Главред, Фото: Facebook/zhebrivskyi, t.me/DIUkraine

Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов прокомментировал выход подразделений ВСУ из Авдеевки Донецкой области.

По его словам, при выходе из Авдеевки в российский плен попало небольшое количество военнослужащих Сил обороны Украины, сообщает ТСН.

"Мне просто нужно посмотреть, цифра небольшая", — ответил Буданов на вопрос журналистов о том, известно количество украинских защитников, попавших в плен в Авдеевке.

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По его словам, составлен список украинских военных, попавших в плен врага.

"Это никакие не тысячи. И не сотни", — подчеркнул Буданов.

Кто такой Кирилл Буданов

Кирилл Буданов (род. 4 января 1986, г. Киев) – украинский военачальник, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины, генерал-майор.

С 2014 года участвовал в российско-украинской войне, получил несколько ранений. В 2018-2020 годах выполнял специальные задания, информация о которых засекречена.

В середине 2020 года стал заместителем директора департамента Службы внешней разведки Украины, а вскоре возглавил Главное управление разведки Министерства обороны Украины, пишет Википедия.

Ситуация вокруг Авдеевки

Ранее сообщалось о том, что Авдеевка - новая линия обороны. На Ставке обсудили ситуацию на фронте и о новых линиях обороны, где осуществляются укрепления рубежей.

Напомним, ранее сообщалось о том, что РФ перебрасывает войска из Авдеевки. Россияне весь год готовили силы, резервы, технику и оружие к наступлению, рассказал заместитель командира 3 ОШБр.

Как сообщал Главред, в Пентагоне считают уход украинских сил из Авдеевки стратегическим решением. Заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх пояснила, что защитников Украины вывели для сохранения артиллерии и снарядов, ведь их критически не хватает без помощи США.

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Авдеевка ГУР Кирилл Буданов
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