Будет мощный результат: Умеров заявил о новом плане Украины на 2024 год

Новый план на 2024 год Украина уже имеет, заявил министр обороны Украины.

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Рустем Умеров рассказал о новом плане ВСУ / Коллаж Главред, фото facebook.com/rustemumerov.ua/

Украина составила план на 2024 год, но публично не будет разглашаться.

Как заявил министра обороны Украины Рустем Умеров во время форума "Украина. Год 2024", этот план мощный и принесет результат.

"Все говорят, что лучше наших действий говорят наши результаты. Мы делаем все возможное и невозможное, чтобы сделать прорыв. План 2024 уже есть. Мы публично о нем не говорим. Он мощный, он сильный, он дает не только надежду, но и даст результат в 2024 году", - заявил Умеров.

"Мы собрали не только потребности ВСУ на поле боя, но и всех Сил обороны", - сказал Рустем Умеров.

Он отметил, что "это важно как нашей внутренней кооперации, потому что теперь мы четко видим у кого какие ресурсы, а также для международных партнеров".

Кто такой Рустем Умеров Рустем Энверович Умеров – украинский политический деятель, предприниматель, инвестор и меценат крымскотатарского происхождения. Народный депутат Украины IX созыва (2019–2022). Председатель Фонда государственного имущества Украины с 7 сентября 2022 года. Делегат Курултая крымскотатарского народа и советник лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева. До назначения руководителем ФГИУ, был заместителем руководителя постоянной делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы. С декабря 2020 года был сопредседателем депутатского объединения "Крымская платформа" в Верховной Раде. Инициатор законопроекта по отмене свободной экономической зоны "Крым". В августе 2021 года Указом Президента Украины Владимира Зеленского награжден орденом "За заслуги" III степени, пишет Википедия.

Смотрите видео, что сказал Рустем Умеров о плане Украины на 2024 год

Форум Украина. Год 2024 - что нужно знать

Накануне пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что состоится пресс-конференция с участием топ-спикеров от власти, военно-политического руководства, премьер-министра, главы Верховной рады, Службы безопасности Украины, Главного управления разведки, Министерства стратегической промышленности, Офиса президента и лично президента.

Во время форума поднимут вопросы, развития и будущего армии Украины; внедрения современных технологий; вступления Украины в Европейский союз и НАТО.

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