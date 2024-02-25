Будет мощный результат: Умеров заявил о новом плане Украины на 2024 год

Украина составила план на 2024 год, но публично не будет разглашаться.
Как заявил министра обороны Украины Рустем Умеров во время форума "Украина. Год 2024", этот план мощный и принесет результат.
"Все говорят, что лучше наших действий говорят наши результаты. Мы делаем все возможное и невозможное, чтобы сделать прорыв. План 2024 уже есть. Мы публично о нем не говорим. Он мощный, он сильный, он дает не только надежду, но и даст результат в 2024 году", - заявил Умеров.
"Мы собрали не только потребности ВСУ на поле боя, но и всех Сил обороны", - сказал Рустем Умеров.
Он отметил, что "это важно как нашей внутренней кооперации, потому что теперь мы четко видим у кого какие ресурсы, а также для международных партнеров".
Кто такой Рустем Умеров
Рустем Энверович Умеров – украинский политический деятель, предприниматель, инвестор и меценат крымскотатарского происхождения. Народный депутат Украины IX созыва (2019–2022). Председатель Фонда государственного имущества Украины с 7 сентября 2022 года. Делегат Курултая крымскотатарского народа и советник лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева. До назначения руководителем ФГИУ, был заместителем руководителя постоянной делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы.
С декабря 2020 года был сопредседателем депутатского объединения "Крымская платформа" в Верховной Раде. Инициатор законопроекта по отмене свободной экономической зоны "Крым".
В августе 2021 года Указом Президента Украины Владимира Зеленского награжден орденом "За заслуги" III степени, пишет Википедия.
Смотрите видео, что сказал Рустем Умеров о плане Украины на 2024 год
Форум Украина. Год 2024 - что нужно знать
Накануне пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что состоится пресс-конференция с участием топ-спикеров от власти, военно-политического руководства, премьер-министра, главы Верховной рады, Службы безопасности Украины, Главного управления разведки, Министерства стратегической промышленности, Офиса президента и лично президента.
Во время форума поднимут вопросы, развития и будущего армии Украины; внедрения современных технологий; вступления Украины в Европейский союз и НАТО.
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