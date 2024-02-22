РФ готовится к затяжной войне с Украиной и Западом: в разведке раскрыли планы

Разведка Британии узнала, что в Кремле готовят россиян к мысли, что война продлится еще долго.

https://glavred.info/ukraine/rf-gotuyetsya-do-zatyazhnoji-viyni-z-ukrajinoyu-ta-zahodom-u-rozvidci-rozkrili-plani-10544021.html Ссылка скопирована

Кремль готовится к затяжной войне / коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада, depositphotos.com

Власти страны-агрессора России пытается оправдать продолжительность войны в Украине и масштаб российских потерь. Вторжение в соседнюю страну изображают как прямой конфликт с Западом.

В разведывательном отчете Министерства обороны Великобритании, что в Кремле готовят россиян к мысли, что война продлится еще долго, а снижение уровня жизни оправдывает большой целью - борьба с коллективным Западом.

Британские разведчики приводят заявление спикера президента-диктатора России Дмитрий Песков о том, мол, хотя так называемая "специальная военная операция" началась как операция против Украины, но впоследствии она приняла форму войны против коллективного Запада, войны, когда страны коллективного Запада во главе с США непосредственно вовлечен в этот конфликт".

видео дня

Заявление Пескова, подчеркивают аналитики, соответствует тенденции в российской официальной риторике, которая пытается оправдать продолжительность войны и масштаб российских потерь, изображая войну как прямой конфликт с Западом. Представитель Кремля также признал, что" спецоперация"может длиться немного дольше, но это не изменит ход вещей".

"Это является частью официальной российской версии, которая почти наверняка направлена на то, чтобы подготовить население страны к долгосрочному конфликту и связанному с ним снижению уровня жизни внутри страны, одновременно обеспечивая уверенность в окончательной победе России", - отмечают в Минобороны Британии.

Напомним, что аналитики американского Института изучения войны назвали цель оккупантов Путина. Российские оккупанты проводят многостороннюю операцию на Харьковско-Луганском направлении и изменили некоторые аспекты своих действий.

Украинский генерал Игорь Романенко назвал главную проблему армии РФ. Несмотря на проблемы в РФ-всех все устраивает, потому что оккупанты имеют большой ресурс вооружений, техники и личного состава и не испытывают дефицита ресурсов

Больше интересных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.