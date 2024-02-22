"Это их единственное слабое место": украинский генерал назвал главную проблему армии РФ

Но, несмотря на эту проблему, в РФ всех все устраивает, потому что они имеют большой ресурс вооружений и личного состава и не испытывают дефицита ресурсов.

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Украинский генерал назвал главную проблему армии РФ/ коллаж: Главред, фото: минобороны РФ, Главред

Главная проблема и главное слабое место армии страны-агрессора России на сегодня – это излишняя централизованность.

Однако, несмотря на это, в РФ всех все устраивает, потому что оккупанты имеют большой ресурс вооружений, техники и личного состава и не испытывают дефицита ресурсов. Об этом сказал генерал-лейтенант запаса, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор, экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко во время чата на Главреде.

"Впрочем, в России всех всё устраивает, поскольку есть большой ресурс вооружений, техники и личного состава. Они не испытывают нехватки ресурсов, как мы. Хотя, несмотря на это, свой личный состав противник готовит "с колес", – отметил Романенко.

По его словам, Россия – ресурсное государство с большими возможностями, поэтому страна-агрессор решает вопрос на фронте валом и количеством. Однако за последние два года она многому научилась и становится более эффективной в ведении боевых действий, отмечает украинский генерал.

"Излишняя централизация – единственное слабое место. Это пережитки советских времен. Этим российская армия отличается от украинской. Наша армия – натовская. Наш опыт ведения войны с 2014 года научил нас тому, что в ВСУ должна быть возможность принятия некоторых решений по горизонтали, что и делается", – сказал Романенко.

Смотрите видео чата с Игорем Романенко:

Кто такой Игорь Романенко Романенко Игорь (9 апреля 1953, Нежин) - украинский военный. Генерал-лейтенант в отставке, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор. Заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины (2006-2010), пишет Википедия.

Война в Украине

Ранее глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов назвал численность армии РФ в Украине. Страна-агрессор РФ может набирать около 30 тысяч человек в месяц.

Кроме этого, Буданов оценил возможность захвата Россией 2 областей. Буданов отметил, что у российских оккупационных войск нет сил для дальнейшего продвижения и захвата Донецкой и Луганской областей.

Также ранее генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко отметил, что война с Россией может затянуться – генерал рассказал, сколько еще будут продолжаться бои. Романенко указывает на то, что Украина переходит в ресурсную войну с Россией.

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