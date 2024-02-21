Буданов назвал численность армии РФ в Украине

Российская оккупационная армия насчитывает около 510 тысяч военнослужащих на Украине и вокруг нее. При этом РФ может набирать около 30 тысяч человек в месяц. Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил в интервью The Washington Post.
"Но Москва неэффективно использовала свои войска. Зеленский заявил на форуме по безопасности в Мюнхене в субботу, что России удалось продвинуться лишь незначительно, ценой десятков тысяч жизней, разрушая небольшие поселения", - пишет издание.
WP напоминает, что президент Украины Владимир Зеленский заявил в декабре, что в Украине имеется около 600 тысяч действующих военнослужащих различных родов, хотя военные командиры говорят, что тех, кто готов к боевым действиям, недостаточно.
Другие заявления Буданова в интервью WP
Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил в интервью The Washington Post, что Москва недавно активировала план, который сочетает в себе дезинформацию и попытки убийства видных украинцев, чтобы спровоцировать раздор в Украине и ослабить решимость украинских военных.
По его словам, пик наступит весной и будет сопровождаться мощными военными атаками, направленными на то, чтобы воспользоваться любой враждой внутри страны.
Также Буданов заявил, что захват Россией восточноукраинского города Авдеевка - это самый явный признак изменения динамики полномасштабной войны, которая идет уже почти третий год.
Глава ГУР признал, что украинские силы находятся в тяжелом положении.
При этом России будет сложно достичь своей главной стратегической цели - захвата всех восточных районов Донецкой и Луганской областей в этом году.
"У них нет сил", - отметил Буданов.
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