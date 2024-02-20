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Россия готовится начать войну против НАТО: волонтер рассказала о тактике Кремля

Юрий Берендий
20 февраля 2024, 04:50
Волонтер отмечает, что альянсы для будущей большой войны уже формируются.
Россия готовится начать войну против НАТО: волонтер рассказала о тактике Кремля
Россия может использовать дроны для атак на инфраструктуру Европы / Коллаж Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео, Минобороны РФ

Вероятность наступления России на страны НАТО растет с каждым годом. Однако, важно понимать, что это не обязательно будет сухопутная операция, когда сапог российского солдата будет продвигаться по Эстонии. Об этом в интервью Главреду рассказала директор Центра поддержки аэроразведки, руководитель волонтерского проекта Victory Drones благотворительного фонда Dignitas Мария Берлинская.

"Недавно в парламенте Дании, где я имела честь выступать по приглашению парламентариев, я попросила их представить атаку роя российских дронов на маленький эстонский или польский городок. Когда дроны врезаются, взрываются так же, как в украинских городах. Тогда я спросила, как бы они действовали, и знаете, у этих людей не было ответа", - указывает она.

Берлинская утверждает, что европейские политики не имеют ответа на это. Фактически, Россия достигает такого уровня технологического развития, что они могут использовать дроны для атак на инфраструктуру Европы. Она добавляет, что это напоминает ситуацию в оккупированном Крыму, где россияне указывали на "зеленых человечков" и говорили "это не мы".

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"Этот террор будет продолжаться, война против стран НАТО тоже будет так или иначе, просто в разных гибридных сферах. Она уже продолжается - россияне уже атакуют европейское, американское киберпространство, уже имеют огромную агентурную сеть в странах НАТО, уже очень активно продвигают войну в информационном пространстве. Если вы видели интервью Такера Карлсона с Путиным, то оно об этом. Война уже идет, нам пора проснуться и осознать, что мир никогда не будет таким, как раньше", - указывает волонтер.

Она отмечает, что мы представляем себе конфликт похожий на Вторую мировую войну, когда 1 сентября 1939 года Германия объявила войну Польше. Однако этот сценарий не предусматривает официального объявления войны; напротив, напряжение будет только расти.

"Системы залпового огня, самолеты, авианалеты, бомбардировки, атаки дронами - лишь одно из явных проявлений войны, до которого, конечно же, тоже все дойдет рано или поздно, потому что такова логика войны. И слишком полярными становятся миры - западный с его системой координат и мир таких стран, как Россия, Китай, Северная Корея, Иран, Беларусь и многие другие, которые имеют другую систему координат.Альянсы стран уже формируются - это условные Ось Добра и Ось Зла. Когда это пламя вспыхнет с еще более очевидной силой и многомиллионными жертвами - как по мне, вопрос времени, и я очень хочу ошибаться. Но личная задача нашей волонтерской команды - как можно больше подготовить к этому украинское общество и как можно больше сделать", - говорит Берлинская.

Она указывает на то, что дополнительное время наши люди выиграют огромной ценой не только для своего народа, но и для Европы в частности

"Мы очень благодарны за помощь, хотя понимаем, что ее недостаточно, и не все оружие НАТО хорошо работает на поле боя - это большой миф. В то же время, украинцы сейчас единственный народ в мире, который ценой жизни и здоровья своих людей выигрывает время для всего цивилизованного мира. Поэтому сейчас важно оставлять в информационном пространстве только то, что действительно работает на победу, чтобы не отвлекать людей от адекватных оперативных действий. То есть оставлять только то, что помогает держать фронт", - резюмировала директор Центра поддержки аэроразведки, руководитель волонтерского проекта Victory Drones благотворительного фонда Dignitas Мария Берлинская.

Кто такая Мария Берлинская

Мария Берлинская (род.19 мая 1988, Каменец-Подольский, УССР) - украинская военная, общественный деятель, основательница общественной организации "Центр поддержки аэроразведки", занимающейся образовательной и материально-технической помощью осуществления украинскими военными аэроразведки во время российско-украинской войны. Инициатор и руководитель адвокационного правозащитного проекта Невидимый Батальон, пишет Википедия.

Основательница и руководитель Victory Drones - крупнейшего в Украине учебного проекта для военнослужащих.

Ситуация на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, в 110-й отдельной механизированной бригаде имени генерал-хорунжего Марка Безручко, которая обороняла Авдеевку, сообщили, что оккупанты обещали эвакуировать раненых украинских бойцов, оставшихся в окружении в опорном пункте "Зенит", но вместо этого их расстреляли.

После ухода украинских войск из Авдеевки полное обрушение фронта на Авдеевском направлении маловероятно. Об этом заявил майор запаса ВСУ, ветеран российско-украинской войны, военный эксперт Алексей Гетьман, подчеркнув, что Силы обороны отступали на заранее подготовленную линию обороны.

Военно-политический аналитик группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко отметил, что российские войска используют временный дефицит снарядов в украинской армии и активизировали наступление по нескольким направлениям.

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