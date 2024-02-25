"Я могу вас разочаровать": Буданов рассказал, от чего умер Навальный

Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов прокомментировал смерть российского оппозиционера Алексея Навального в тюрьме РФ.
О причинах смерти Навального Буданов рассказал в комментарии журналистам в кулуарах форума "Украина. Год 2024", сообщает ТСН.
По данным начальника ГУР, смерть российского оппозиционера наступила из-за отрыва тромба.
Вместе с тем он не уточнил, могло ли что-либо спровоцировать смерть Навального из-за отрыва тромба.
"Я могу вас разочаровать, но то, что нам известно, он реально погиб от тромба", – заявил Буданов.
Кто такой Алексей Навальный
Российский оппозиционный политик, общественный деятель и юрист украинского происхождения. Стал известен как организатор демонстраций против коррупции в России, а также против президента Владимира Путина и его правительства. Wall Street Journal описал Навального как "человека, которого Владимир Путин боится больше всего", пишет Википедия.
20 августа 2020 года был отравлен в самолете, когда возвращался из Томска в Москву, впал в кому. 24 августа был перевезен в Берлинскую клинику.
22 марта 2022 года Лефортовский районный суд Москвы приговорил Алексея Навального к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима по обвинениям в мошенничестве в особо крупном размере и неуважении к суду.
4 августа 2023 года Московский городской суд приговорил Алексея Навального еще к 19 годам лишения свободы в колонии особого режима по обвинению в создании экстремистского сообщества.
Алексей Навальный скончался 16 февраля 2024 года, находясь в заключении в исправительной колонии №3 в поселке Харп в Ямало-Ненецком округе России.
Смерть Навального
Ранее сообщалось о том, что тело Навального отдали матери. Тело Навального наконец отдали матери.
Напомним, что 16 февраля 2024 года Алексей Навальный скончался в российской тюрьме. Российский оппозиционный политик Алексей Навальный скончался в исправительной колонии в Ямало-Ненецком автономном округе. Врачи скорой медицинской помощи констатировали смерть осужденного.
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на смерть Навального и назвал имя убийцы. Президент отметил, что российского оппозиционера Алексея Навального в тюрьме убил российский диктатор Владимир Путин и он должен понести ответственность за свои ужасные действия.
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