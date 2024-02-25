"Я могу вас разочаровать": Буданов рассказал, от чего умер Навальный

Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов прокомментировал смерть российского оппозиционера Алексея Навального в тюрьме РФ.

О причинах смерти Навального Буданов рассказал в комментарии журналистам в кулуарах форума "Украина. Год 2024", сообщает ТСН.

По данным начальника ГУР, смерть российского оппозиционера наступила из-за отрыва тромба.

Вместе с тем он не уточнил, могло ли что-либо спровоцировать смерть Навального из-за отрыва тромба.

"Я могу вас разочаровать, но то, что нам известно, он реально погиб от тромба", – заявил Буданов.

Кто такой Алексей Навальный

Российский оппозиционный политик, общественный деятель и юрист украинского происхождения. Стал известен как организатор демонстраций против коррупции в России, а также против президента Владимира Путина и его правительства. Wall Street Journal описал Навального как "человека, которого Владимир Путин боится больше всего", пишет Википедия.

20 августа 2020 года был отравлен в самолете, когда возвращался из Томска в Москву, впал в кому. 24 августа был перевезен в Берлинскую клинику.

22 марта 2022 года Лефортовский районный суд Москвы приговорил Алексея Навального к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима по обвинениям в мошенничестве в особо крупном размере и неуважении к суду.

4 августа 2023 года Московский городской суд приговорил Алексея Навального еще к 19 годам лишения свободы в колонии особого режима по обвинению в создании экстремистского сообщества.

Алексей Навальный скончался 16 февраля 2024 года, находясь в заключении в исправительной колонии №3 в поселке Харп в Ямало-Ненецком округе России.