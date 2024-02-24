Тело Навального наконец отдали матери: появились детали

В пресс-службе Навального сообщили, что пока не известно, будут ли власти мешать похоронить оппозиционера.

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Тело Алексея Навального отдали его матери / коллаж: Главред, фото: росСМИ, Instagram

Сегодня, 24 февраля, российские тюремщики наконец отдали тело оппозиционного политика Алексея Навального его матери.

"Тело Алексея отдали матери. Спасибо большое всем, кто требовал этого вместе с нами. Пока Людмила Ивановна в Салехарде. Похороны еще впереди. Мы не знаем, будут ли власти мешать провести его так, как этого хочет Семья и как того заслуживает Алексей. Мы будем сообщать информацию по мере ее поступления", - отметила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш в соцсети Х.

Тело Навального отдали родным / скриншот: twitter

Смерть Алексея Навального: что известно

Напомним, что 16 февраля 2024 года Алексей Навальный скончался в российской тюрьме. Российский оппозиционный политик Алексей Навальный скончался в исправительной колонии в Ямало-Ненецком автономном округе. Врачи скорой медицинской помощи констатировали смерть осужденного.

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Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на смерть Навального и назвал имя убийцы. Президент отметил, что российского оппозиционера Алексея Навального в тюрьме убил российский диктатор Владимир Путин и он должен понести ответственность за свои ужасные действия.

Мировые лидеры оценили смерть Навального. Многие мировые лидеры выразили свою скорбь из-за смерти российского оппозиционера Алексея Навального в тюрьме. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что все факты смерти Навального должны быть установлены, а у России есть серьезные вопросы.

Стало известно последнее расследование Навального, после которого его посадили. Российский оппозиционер опубликовал двухчасовой фильм о роскошном дворце, который, как он утверждал, принадлежит российскому диктатору Владимиру Путину и финансируется людьми из его окружения.

Российский социолог Игорь Эйдман раскрыл, что случилось с Навальным. Он считает, пока жив Путин, не только Украина или российские оппозиционеры находятся под угрозой, но и весь мир. Эйдман подчеркнул, что Навального убил Путин со своими головорезами.

Кто такой Алексей Навальный Российский оппозиционный политик, общественный деятель и юрист украинского происхождения. Стал известен как организатор демонстраций против коррупции в России, а также против президента Владимира Путина и его правительства. Wall Street Journal описал Навального как "человека, которого Владимир Путин боится больше всего", пишет Википедия. 20 августа 2020 года был отравлен в самолете, когда возвращался из Томска в Москву, впал в кому. 24 августа был перевезен в берлинскую клинику. 22 марта 2022 года Лефортовский районный суд Москвы приговорил Алексея Навального к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима по обвинениям в мошенничестве в особо крупном размере и неуважении к суду. 4 августа 2023 года Московский городской суд приговорил Алексея Навального еще к 19 годам лишения свободы в колонии особого режима по обвинениям в создании экстремистского сообщества. Алексей Навальный скончался 16 февраля 2024 года, находясь в заключении в исправительной колонии № 3 в поселке Харп в Ямало-Ненецком округе России.

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