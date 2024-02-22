Маме Навального угрожают следователи и запрещают его хоронить

Российские следователи хотят тайно закопать тело Алексея Навального и лишь потом показать родственникам, где находится его могила.

https://glavred.info/world/mame-navalnogo-ugrozhayut-sledovateli-i-zapreshchayut-ego-horonit-10544153.html Ссылка скопирована

Маме Алексея Навального не отдают тело сына и угрожают / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, пресс-служба Мосгорсуда

После смерти российского оппозиционера Алексея Навального его маме удалось увидеть тело сына лишь 21 февраля. Для этого ее отвезли в морг тайно. Об это лично заявила Людмила Навальная.

Женщина целые сутки провела в здании следственного комитета Салехарда со следователями и криминалистами. Тогда ей и показали тело Алексея Навального.

"Следователи утверждают, что известны причины смерти и готовы все медицинские и юридические документы", - говорит Навальная.

видео дня

Женщина акцентирует внимание на том, что ей были обязаны отдать тело сына сразу, однако она до сих пор не смогла получить его, чтобы похоронить. При этом российские правоохранители шантажируют женщину и требуют, чтобы она похоронила сына тайно. Они ставят условия, где, когда и как именно должно это произойти.

"Они хотят, чтобы это было сделано тайно, без прощания. Они хотят привезти меня на окраину кладбища к свежей могиле и сказать: вот здесь лежит ваш сын", - добавила она.

Российские правоохранители угрожают, говоря о том, что если женщина не согласится на такие условия с похоронами, то "с телом ее сына что-то случится".

Смерть Навального

Напомним, что 17 февраля команда российского оппозиционера подтвердила смерть Навального. Его смерть наступила 16 февраля в 14:17 по местному времени, как написано в официальном сообщении. Сотрудник колонии заявил, что тело находится в Салехарде. Его забрали следователи.

Российский социолог Игорь Эйдман раскрыл, что произошло с Навальным. Путину было мало отравить Навального, посадить его в ШИЗО и отправить за Полярный круг, нужно было еще и уничтожить, считает социолог Эйдман.

Позже в СМИ появилась информация о том, что тело Навального было покрыто синяками. Оппозиционера могли отравить веществом, которое вызывает судороги, конвульсии и провоцирует кому.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.