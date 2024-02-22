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Маме Навального угрожают следователи и запрещают его хоронить

Ангелина Подвысоцкая
22 февраля 2024, 19:44
Российские следователи хотят тайно закопать тело Алексея Навального и лишь потом показать родственникам, где находится его могила.
Алексей Навальный, мама Алексея Навального
Маме Алексея Навального не отдают тело сына и угрожают / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, пресс-служба Мосгорсуда

После смерти российского оппозиционера Алексея Навального его маме удалось увидеть тело сына лишь 21 февраля. Для этого ее отвезли в морг тайно. Об это лично заявила Людмила Навальная.

Женщина целые сутки провела в здании следственного комитета Салехарда со следователями и криминалистами. Тогда ей и показали тело Алексея Навального.

"Следователи утверждают, что известны причины смерти и готовы все медицинские и юридические документы", - говорит Навальная.

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Женщина акцентирует внимание на том, что ей были обязаны отдать тело сына сразу, однако она до сих пор не смогла получить его, чтобы похоронить. При этом российские правоохранители шантажируют женщину и требуют, чтобы она похоронила сына тайно. Они ставят условия, где, когда и как именно должно это произойти.

"Они хотят, чтобы это было сделано тайно, без прощания. Они хотят привезти меня на окраину кладбища к свежей могиле и сказать: вот здесь лежит ваш сын", - добавила она.

Российские правоохранители угрожают, говоря о том, что если женщина не согласится на такие условия с похоронами, то "с телом ее сына что-то случится".

Смерть Навального

Напомним, что 17 февраля команда российского оппозиционера подтвердила смерть Навального. Его смерть наступила 16 февраля в 14:17 по местному времени, как написано в официальном сообщении. Сотрудник колонии заявил, что тело находится в Салехарде. Его забрали следователи.

Российский социолог Игорь Эйдман раскрыл, что произошло с Навальным. Путину было мало отравить Навального, посадить его в ШИЗО и отправить за Полярный круг, нужно было еще и уничтожить, считает социолог Эйдман.

Позже в СМИ появилась информация о том, что тело Навального было покрыто синяками. Оппозиционера могли отравить веществом, которое вызывает судороги, конвульсии и провоцирует кому.

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Навальный новости Алексей Навальный Россия смерть Навального
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