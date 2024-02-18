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Тело Навального покрыто синяками: в СМИ раскрыли детали о возможном отравлении

Юлия Закрепа
18 февраля 2024, 16:59
Российское издание отмечает известные из открытых источников признаки применения "Новичка".
Тело Навального покрыто синяками: в СМИ раскрыли детали о возможном отравлении
Навальный умер в тюрьме / коллаж: Главред, фото: РосСМИ, Instagram

Труп российского оппозиционера Алексея Навального находится в окружной клинической больнице города Салехарда. Однако, официально это не разглашается, поскольку вскрытие еще не проводилось.

На теле Навального обнаружены синяки, полученные им при жизни, передает издание "Новая газета. Европа" со ссылкой на работника скорой помощи Салехарда, который попросил не называть его имени.

"Как сотрудник скорой с немалым стажем, могу сказать, что такие повреждения, как описывали их те, кто видел, появляются от судорог. Человек бьется в конвульсиях, его пытаются удержать, ведь судороги бывают очень сильными, вот синяки и появляются. А еще говорили, что на груди у него тоже синяк есть. Но такой, который возникает в связи с непрямым массажем сердца", - пояснил медик.

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При этом газета отмечает известные из открытых источников признаки применения "Новичка". После отравления Навального в 2020 году реаниматолог Михаил Фремдерман перечислял в комментарии "Би-Би-Си" симптомы применения к человеку боевого отравляющего вещества "Новичок".

"Подобные вещества повышают в теле содержание ацетилхолина, одного из основных медиаторов в организме. Он, в свою очередь, начинает сильно действовать на мускулатуру, дыхание, на мышечный тонус, давление, работу сердца. Нарушается регуляция работы внутренних органов и нервно-мышечной системы. Человек теряет сознание, у него могут быть судороги, конвульсии, быстро развивается кома. Некоторые виды можно нанести даже коже и человек получает тяжелое отравление", - говорится в издании.

Напомним, что 17 февраля команда российского оппозиционера подтвердила смерть Навального. Его смерть наступила 16 февраля в 14:17 по местному времени, как написано в официальном сообщении. Сотрудник колонии заявил, что тело находится в Салехарде. Его забрали следователи.

Российский социолог Игорь Эйдман раскрыл, что произошло с Навальным. Путину было мало отравить Навального, посадить его в ШИЗО и отправить за Полярный круг, нужно было еще и уничтожить, считает социолог Эйдман.

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новости России Алексей Навальный смерть Навального
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