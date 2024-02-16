Марк Фейгин. Навального убили по приказу Путина, исполняла ФСБ

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То, что так долго ожидалось, произошло. Они Навального убили. И это закономерно с точки зрения власти. Во-первых, они один раз его уже пытались уибть - его травили. Потому мотивы понятны.

Видеоблог Марка Фейгина.

Кто такой Марк Фейгин Марк Захарович Фейгин (род. 3 июня 1971, Куйбышев) — российский юрист. Принимал участие в защите группы Pussy Riot, националиста Ильи Горячева (БОРН), украинской военнослужащей Надежды Савченко. Депутат Государственной думы (1994—1995). Заместитель мэра Самары (1997—2007). Кандидат юридических наук (1999), пишет Википедия. Ведёт YouTube-канал Фейгин Live на политические темы.

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