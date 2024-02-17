В РФ "доконали" оппозиционера: как смерть Навального повлияет на ситуацию в стране

В российском СИЗО ушел из жизни оппозиционер Алексей Навальный.

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Как смерть Навального повлияет на ситуацию в стране / коллаж: Главред, фото: скриншот, РосСМИ

Вчера в Сети распространилась информация о смерти главного представителя оппозиции в России Алексея Навального. О том, отразится ли это на ситуации в стране в интервью Главреду рассказал российский социолог Игорь Эйдман.

По его словам, президенту России принадлежат сейчас все рычаги насилия, а значит - ему ничего не угрожает и несмотря на возмущение многих, сделать ему ничего не смогут.

Эйдман сравнил эту ситуацию с тем, как несколко десятков тысяч человек пытались протестовать против вторжения в Украину, однако после оказались задержанными по различным статьям или убежали.

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"То же самое будет и сейчас, ведь пока инструмент насилия находится в руках у власти, людям трудно протестовать", - говорит российский сциолог.

Он также добавил, что даже те немногочисленные протесты, которые произойдут сейчас в Росии, ни к чему не приведут, ведь тем, кто бьет людей дубинками и отправляет в тюрмы - всё равно на Навального.

"Конечно, возмущение людей будет, но поскольку Путин может контролировать инструменты насилия, скорее всего, мы этого возмущения даже не увидим", - резюмировал эксперт.

Смерть Навального

Как сообщал Главред, российский оппозиционный политик Алексей Навальный умер в исправительной колонии, сообщает УФСИН (тюремное ведомство) по Ямало-Ненецкому автономному округу. Алексей отбывал наказание в ХМАО, в тюрьме "Полярный волк" поселка Харп, куда его перевели из Владимирской области и регулярно попадал в штрафной изолятор.

Также, руководители ведущих институтов Европейского Союза убеждены, что российский режим несет ответственность за смерть оппозиционера Алексея Навального. Об этом руководители Еврокомиссии, Европарламента и Евросовета написали в своих официальных аккаунтах в Twitter (Х).

К тому же, пресс-секретарь российского оппозиционера Алексея Навального Кира Ярмыш официально подтвердила смерть политика. "Алексей Навальный убит. Его смерть наступила 16 февраля в 14:17 по местному времени, как написано в официальном сообщении, выданном матери Алексея", – написала она в Twitter.

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