РФ может пойти в наступление за пределами фронта: в ВСУ раскрыли возможности врага

Путин может бросить россиян на наступление на новых направлениях, даже без шансов на успех, сказал младший сержант ВСУ Юрий Гудименко.

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Наступление России за пределами фронта будет ошибкой / Коллаж: Главред, фото: скриншот с видео, 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада

Россияне могут пойти в наступление за пределами текущей линии фронта, но успехов они, вероятно, не достигнут. Даже если россияне пошли бы в наступление на Харьковщину или под Киевом, это было бы стратегической ошибкой с большими потерями. Об этом в интервью Главреду рассказал младший сержант ВСУ в отставке, председатель общественной организации "Украинское объединение "Мрия" Юрий Гудименко.

"Теоретически, если они поснимают живую силу и технику с других направлений, то какого-то результата они могут получить по крайней мере в Харьковской области. Какого уровня будет этот результат, учитывая то, что битва, например, за Авдеевку продолжалась месяцами – можно долго думать. Например, о результатах наступления на Купянск", - отметил младший сержант ВСУ.

Смотрите интервью Юрия Гудименко Главреду об итогах 2 лет полномасштабной войны:

Относительно возможности РФ осуществить наступление даже без шансов на стратегический успех, Гудименко отмечает, что иногда лидеры, как Гитлер или Путин, принимают решения, которые с рациональной точки зрения могут показаться неприемлемыми. Гудименко сравнил возможность наступления россиян к атаке на Киев в феврале 2022 года, которая была стратегически необоснованной, но все же реализованной из-за иррациональности Путина.

"Поэтому по рациональным причинам, конечно, ни один рациональный человек этого (пойти в наступление, даже не имея шансов на результат - ред.) не сделал бы. Ведь если там и было что-то рациональное, то его почти не осталось", - подытожил Гудименко.

Кто такой Юрий Гудименко Юрий Владимирович Гудименко (род. 14 декабря 1987, Запорожье) - украинский политический деятель, лидер движения "Демократический топор", в прошлом-блогер, телеведущий, публицист, пишет Википедия. С начала полномасштабного вторжения-младший сержант ВСУ в отставке, руководитель общественной организации "Украинское объединение "Мрия"

Наступление России на Киев

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что риски повторного наступления российских оккупантов на Киев сейчас меньше, чем в феврале 2022 года. Он отметил, что российские возможности значительно сократились в течение последних двух лет войны.

Также заместитель руководителя ГУР Минобороны Вадим Скибицкий заявил, что сейчас у оккупантов нет достаточных сил для проведения мощного наступления на Киев, Харьков, Чернигов и Сумы. Они пытаются создать подразделения, но нет резервов для стратегической операции на двух направлениях.

Кроме этого, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко рассказал, что возможность наступления российских войск на Киев существует, однако пока не наблюдается масштабной подготовки к этому. Российские силы для наступления нуждаются в группировке количеством более 100 тысяч человек и большом количестве техники, что сложно скрыть. Такая угроза может оставаться до конца войны, но пока ничего подобного не наблюдается.

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