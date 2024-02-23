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"Ситуация тяжелая": генерал Романенко оценил наступление россиян на Харьковщине

Юрий Берендий
23 февраля 2024, 10:14
Генерал оценил ситуацию на Харьковском направлении боевых действий и отметил, что россияне продолжают наращивать ресурсы для наступления.
'Ситуация тяжелая': генерал Романенко оценил наступление россиян на Харьковщине
Ситуация на Харьковском направлении боевых действий достаточно тяжелая-Романенко / Коллаж Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, 17-я отдельная танковая Криворожская бригада имени Константина Пестушка, УНИАН

Российские оккупанты продожуют наступление в Харьковской области фронта с целью захвата Купянска для дальнейшего продвижения в Харьков. Ситуация на Харьковском направлении боевых действий остается динамичной. Об этом рассказал генерал-лейтенант запаса, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор, экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко во время чата на Главреде.

"Говорить о событиях такой перспективы (захват Купянска - ред.) не приходится. Ситуация динамичная, постоянно меняется", - указывает генерал Романенко.

Кроме того, комментируя общую ситуацию в Харьковской обалсти экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко указывает, что россияне продолжают агрессивные наступательные операции на этом направлении.

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"Ситуация на Харьковщине достаточно тяжелая, поскольку противник продолжает наращивать ресурсы. Россияне не отказываются от продолжения наступления на этом направлении", - отметил генерал-лейтенант запаса.

Кто такой Игорь Романенко

Романенко Игорь (9 апреля 1953, Нежин) - украинский военный. Генерал-лейтенант в отставке, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор. Заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины (2006-2010), пишет Википедия.

Наступление россиян в Харьковской области

Напомним, как ранее сообщал Главред, 19 февраля президент Украины Владимир Зеленский посетил передовые позиции ВСУ на Купянском направлении.

Начальник пресс-службы восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш отреагировал на информацию, распространенную изданием Forbes, о возможном масштабном наступление России на Купянск, заметив, что вражеские войска стягивают туда технику.

На Харьковско-Луганском направлении войска России ведут многостороннюю наступательную операцию, активно меняя тактику. Враг атакует на четырех направлениях: северо-восточнее Купянска, северо - западнее Сватово, северо-западнее Сватово и западнее Кременной, сообщили аналитики американского Института изучения войны.

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война в Украине Игорь Романенко
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