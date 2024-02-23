'Вещи, которые долго не менялись': Зеленский назвал причину отставки Залужного

Владимир Зеленский отметил, что предоставил титул Героя Украины Валерию Залужному из-за благодарности за защиту нации и украинского государства.

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Зеленский назвал причину отставки Залужного / Коллаж Главред, фото: УНИАН

Президент Владимир Зеленский объяснил отставку Валерия Залужного как часть стратегии перезагрузки, перестройки и изменения управления военным командованием. Об этом он заявил в эфире Fox News 22 февраля.

Зеленский подчеркнул, что это не означает изменение общего курса действий, а лишь "говорим о вещах, которые долго не менялись".

"Мы должны быть быстрее, это означает, мы должны обходить всю бюрократию, которая у нас есть. У нас нет другого шанса. Мы должны быть умными, технологически оснащенными и быстрыми. Время - это деньги, а в нашем случае это не деньги, а жизни людей", - заявил президент Украины. видео дня

Зеленский также назвал причину присвоения Валерию Залужному звания Героя Украины."Он защищал нашу нацию и нашу страну. Я предоставил ему титул Героя Украины, потому что я очень благодарен ему за это", - ответил Зеленский.

Отвечая на вопрос журналиста о том, продолжит ли генерал поддерживать политику президента или же уйдет в оппозицию, Зеленский отметил, что это решит сам Залужный.

Отставка Валерия Залужного

Напомним, как ранее сообщал Главред, экс-глава Вооруженных сил Украины Валерий Залужный прокомментировал получение звания Героя Украины и вручение ордена "Золотая Звезда".

Президент Украины провел обновление состава высшего военного руководства Вооруженных сил. Секретарь СНБО Алексей Данилов верит, что эти офицеры продолжат верно служить государству.

Украина достигла значительных успехов на поле боя, но ситуация остается сложной. ВСУ имеют сильное руководство, но нужно найти лучшие стратегии для будущих действий. По словам представителя Государственного департамента США Дэниела Сайзека, с новым главнокомандующим Александром Сырским можно добиться успеха.

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