"Путин - угроза для всего мира": Зеленский сказал, когда закончится война в Украине

Мир не готов к тому, что хозяин Кремля Владимир Путин "потеряет свою власть". Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому журналисту Брету Байеру, которое транслировал телеканал Fox News.
У Зеленского спросили, когда, по его мнению, завершится российско-украинская война. Президент ответил, что мир не готов к тому, что российский диктатор Путин потеряет свою власть.
Глава украинского государства считает, что мир боится перемен в России, однако США, европейские страны и глобальный Юг "могут выбирать".
"Путин пересек все красные линии. Он - неадекватный человек, он - угроза для всего мира, он попытается уничтожить НАТО", — подчеркнул Зеленский.
По словам президента, война закончится в тот момент, когда мир это поймет.
В этом же интервью Владимир Зеленский назвал соотношение потерь Украины и России. По его словам, потери Вооруженных Сил Украины в пять раз меньше, чем потери российской армии. Однако президент не назвал конкретных цифр.
Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский провел важную встречу с иностранными дипломатами и представителями международных организаций. Во время встречи обсудили дальнейшее сотрудничество и помощь Украине, президент назвал задачи Украины на 2024 год.
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