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"24-й год - особенный": Зеленский на встрече с дипломатами назвал задачи Украины

Руслана Заклинская
22 февраля 2024, 19:58
Президент Украины провел масштабную встречу с иностранными дипломатами, где очертил три главные задачи на 2024 год.
'24-й год - особенный': Зеленский на встрече с дипломатами назвал задачи Украины
Президент Украины встретился с дипломатами / Коллаж: Главред, фото: скриншот с видео

Президент Украины Владимир Зеленский провел важную встречу с иностранными дипломатами и представителями международных организаций. Во время встречи обсудили дальнейшее сотрудничество и помощь Украине, президент назвал задачи Украины на 2024 год. Об этом сообщил президент в Telegram.

"24-й год - особенный, потому что именно в этот год мы должны сделать как можно больше с точки зрения нашей способности завершить эту войну согласно фундаментальным основам международного права. Соответственно, на этот год мы имеем несколько абсолютно конкретных задач", - отметил президент Зеленский.

Во время встречи с послами обсуждались три основных вопроса. Во-первых, обратили внимание на защиту граждан Украины от российского террора. Зеленский поблагодарил партнеров за предоставленную оборонную, макрофинансовую и гуманитарную поддержку.

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Во-вторых, президент напомнил о важности Формулы мира, которая должна восстановить международное право, нарушенное Россией.

"Способна (Формула мира - ред.) принести мир – настоящий, честный и понятный каждому народу. Также вернуть домой, в Украину, наших людей-детей и взрослых, которые депортированы в Россию, украинских пленных и украинских политических пленников", - добавил Зеленский.

Третий вопрос касался совместного сотрудничества с целью предотвращения обхода санкций против России. Зеленский призвал государства и компании к оборонному сотрудничеству и совместным мерам, направленным на укрепление международного правопорядка и на ответ России за ее агрессивные действия.

"Этот год должен добавить Украине, каждому из наших государств и нашему сотрудничеству больше силы и больше принципиальных шагов. Украина приглашает все уважаемые государства и компании к оборонному сотрудничеству. Должны совместно работать над тем, чтобы России не удавалось обходить санкции мира. И еще один аспект – это российские активы. Чем быстрее они будут конфискованы, тем быстрее Путин почувствует настоящую цену агрессии против международного права", - подчеркнул он.

Встречи Зеленского

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский планирует провести большую встречу с топ-чиновниками и военным руководством Украины в день годовщины полномасштабного вторжения. Встреча будет организована в формате конференции, на ней обсудят различные аспекты пути страны в 24-м году. После встречи Владимир Зеленский проведет пресс-конференцию, в которой ответит на основные вопросы.

Также Зеленский выразил обеспокоенность по поводу блокирования польской границы с Украиной и заявил, что чиновники уже рассмотрели эту ситуацию на селекторном совещании 21 февраля. Зеленский подчеркнул важность продолжения либерализации торговли с Европейским Союзом и поблагодарил Еврокомиссию за поддержку в этом вопросе.

Как сообщал Главред, 17 февраля президент Украины провел телефонный разговор с президентом США во время Мюнхенской конференции по безопасности. Они обсудили текущую ситуацию на поле боя и Зеленский выразил благодарность за полную поддержку Джозефа Байдена.

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