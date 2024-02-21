Банковая 'готовит кое-что особенное' на 25 февраля: у Зеленского рассказали о топ-встрече

Президент Владимир Зеленский собирает в дни годовщины полномасштабного вторжения большую встречу с топ-чиновниками и военным руководством, анонсировал представитель главы государства Сергей Никифоров в эфире телемарафона.
"На 25-е февраля мы готовим кое-что особенное. Это будет в виде конференции, честный разговор о нашем пути дальше, о нашем пути в 24-м году. Будут все топ-спикеры от власти, военно-политическое руководство Украины, премьер-министр, председатель Верховной Рады, СБУ, Главное управление разведки, Минстратпром, будет Офис президента и, конечно, сам президент", - рассказал он.
На встрече, в частности, обсудят перспективы реформ в армии, внедрение в ВСУ современных технологий, евроинтеграцию, гарантии безопасности.
Зеленский по итогам встречи проведет пресс-конференцию "ответит на основные вопросы".
Что еще произойдет в годовщину полномасштабного вторжения РФ
Ранее президент Владимир Зеленский предложил президенту Польши Анджею Дуди и польскому премьеру Дональду Туску встретиться на границе 4 февраля. Речь идет о непростой ситуации, которая сложилась из-за блокирования польскими фермерами транзита украинской агропродукции.
"Я прошу тебя, Дональд, господин премьер-министр, тоже приехать к границе. Анджей, господин Президент, я прошу тебя поддержать этот диалог. Это национальная безопасность. Мы не должны это затягивать. Ближайшие дни дают нам шанс это сделать", - сказал президент.
Кроме того, на 24 февраля, вторую годовщину полномасштабного вторжения России, запланировано много визитов иностранных лидеров в Киев, отметил вечером 21 февраля спикер президента Сергей Никифоров.
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