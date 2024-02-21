Банковая 'готовит кое-что особенное' на 25 февраля: у Зеленского рассказали о топ-встрече

В дни годовщины полномасштабного вторжения РФ Киев ждет прибытия многих иностранных лидеров.

https://glavred.info/ukraine/bankova-gotuye-deshcho-osoblive-na-25-lyutogo-u-zelenskogo-rozpovili-pro-top-zustrich-10543811.html Ссылка скопирована

А еще раньше Зеленский инициировал урегулирование "украинско-польского" вопроса по экспорту с/х продукции / коллаж Главреда. Фото: ОП

Президент Владимир Зеленский собирает в дни годовщины полномасштабного вторжения большую встречу с топ-чиновниками и военным руководством, анонсировал представитель главы государства Сергей Никифоров в эфире телемарафона.

"На 25-е февраля мы готовим кое-что особенное. Это будет в виде конференции, честный разговор о нашем пути дальше, о нашем пути в 24-м году. Будут все топ-спикеры от власти, военно-политическое руководство Украины, премьер-министр, председатель Верховной Рады, СБУ, Главное управление разведки, Минстратпром, будет Офис президента и, конечно, сам президент", - рассказал он.

На встрече, в частности, обсудят перспективы реформ в армии, внедрение в ВСУ современных технологий, евроинтеграцию, гарантии безопасности.

видео дня

Зеленский по итогам встречи проведет пресс-конференцию "ответит на основные вопросы".

Что еще произойдет в годовщину полномасштабного вторжения РФ

Ранее президент Владимир Зеленский предложил президенту Польши Анджею Дуди и польскому премьеру Дональду Туску встретиться на границе 4 февраля. Речь идет о непростой ситуации, которая сложилась из-за блокирования польскими фермерами транзита украинской агропродукции.

"Я прошу тебя, Дональд, господин премьер-министр, тоже приехать к границе. Анджей, господин Президент, я прошу тебя поддержать этот диалог. Это национальная безопасность. Мы не должны это затягивать. Ближайшие дни дают нам шанс это сделать", - сказал президент.

Кроме того, на 24 февраля, вторую годовщину полномасштабного вторжения России, запланировано много визитов иностранных лидеров в Киев, отметил вечером 21 февраля спикер президента Сергей Никифоров.

Вас также могут заинтересовать новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.