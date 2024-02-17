Зеленский провел переговоры с Джо Байденом: о чем говорили

Зеленский отметил, что в ходе разговора с Джо Байденом они обсудили ситуацию на поле боя.

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Детали переговоров Зеленского и Байдена / Коллаж Главред, фото: УНИАН

В рамках Мюнхенской конференции по безопасности 2024 президент Украины провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом. Об этом Зеленский сообщил в своем Телеграмме.

"Обсудили текущую ситуацию на поле боя. Я рад, что могу рассчитывать на полную поддержку американского Президента. Верим и в мудрое решение Конгресса США", - написал Зеленский.

Глава государства также добавил, что поддержка Украины означает поддержку демократии и свободы, поэтому Украина и США должны защищать эти ценности.

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"Договорились поддерживать контакт в связи с приближением 2-х годовщины начала полномасштабного вторжения", - резюмировал Владимир Зеленский.

Помощь США для Украины

Сенаторы США 13 февраля приняли решение прекратить дебаты по законопроекту о предоставлении помощи Украине и Израилю.

Майк Джонсон, спикер Палаты представителей Конгресса США со стороны Республиканской партии, отказался вносить на голосование законопроект о военной помощи Украине, несмотря на то, что он был одобрен Сенатом.

В результате дискуссий 16 февраля Палата представителей США приняла решение о перерыве до 28 февраля без голосования за законопроект о финансовой помощи Украине, Израилю и Тайваню.

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