УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Атаки под Авдеевкой продолжатся: эксперт признался, удастся ли РФ осуществить прорыв

Руслана Заклинская
17 февраля 2024, 20:44
После выхода из Авдеевки, ВСУ могут отойти дальше за линию Степное-Северное, но это временная позиция, отметил Александр Мусиенко.
Атаки под Авдеевкой продолжатся: эксперт признался, удастся ли РФ осуществить прорыв
Россия будет продолжать наступление в районе Авдеевки / Коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, скриншот Минобороны РФ

После вывода украинских войск из Авдеевки наступление оккупантов может продолжаться, в том числе в течение ближайшего месяца, но позже это наступление ослабнет. Об этом рассказал военный эксперт Александр Мусиенко изданию "РБК-Украина".

Мусиенко отметил, что украинские Сил обороны могут отойти за линию Степное-Северное, после отхода из Авдеевки. Однако, по его словам, это будет временной мерой.

"Возможно, будем постепенно отходить, чтобы не подвергать себя опасности, если враг продолжит давить. Отходить еще дальше, учитывая, что там равнины и территория простреливается. Ближайшие высоты находятся где-то в 10-15 км, вероятно, с них наша артиллерия будет мешать вражеским попыткам продвинуться", - отметил эксперт.

видео дня

По словам Мусиенко, оккупанты остановят наступление из-за больших потерь и истощения. Однако россияне остановятся на короткое время. Мусиенко также подчеркнул, что в случае дальнейшего наступления россиян украинская артиллерия, размещенная на ближайших высотах, будет препятствовать попыткам оккупантов продолжить продвижение.

"У них значительные потери, войска истощены постоянными штурмами Авдеевки, поэтому не думаю, что им удастся сделать стремительный прорыв. Кроме того, видна активизация под Купянском и Часовым Яром, там тоже нужны силы, которые не будут перебрасывать сейчас на Авдеевку. В ближайший месяц наступательные действия будут продолжаться, но меньше, чем непосредственно в Авдеевке. А дальше атаки пойдут на спад", - добавил он.

Выход ВСУ из Авдеевки

Как сообщал Главред, ночью 17 февраля Главнокомандующий ВСУ Александр Сирский объявил о выводе украинских подразделений из Авдеевки во избежание окружения и сохранения жизни военнослужащих. Эту информацию подтвердил командующий ОСУВ "Таврия" Александр Тарнавский. Он отметил, что "окружение не допущено, личный состав выведен, наши воины заняли оборону на определенных рубежах".

Также 17 февраля часть Авдеевки, из которой Сырский вывел войска, до сих пор контролировали ВСУ. Сержант ВСУ Егор Фирсов сообщил, что оперативное решение не позволило украинским войскам попасть в окружение, но бои в городе продолжаются.

Кроме этого, отвод ВСУ из Авдеевки, по словам военнослужащего Максима Куринского, является тактическим ходом, а настоящий переломный момент еще впереди. Куринский считает это решение рациональным и целесообразным.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине Авдеевка Александр Мусиенко война России и Украины бои за Авдеевку Ситуация в Авдеевке
Реклама

Главное за день

Украинские ДРГ ведут бои в Авдеевке: россияне несут колоссальные потери - АТЕШ

Украинские ДРГ ведут бои в Авдеевке: россияне несут колоссальные потери - АТЕШ

22:07 Украина
Под Авдеевкой ВСУ выровняли линию фронта: оккупанты имеют колоссальные потери - 3 ОШБр

Под Авдеевкой ВСУ выровняли линию фронта: оккупанты имеют колоссальные потери - 3 ОШБр

21:53 Украина
Зеленский провел переговоры с Джо Байденом: о чем говорили

Зеленский провел переговоры с Джо Байденом: о чем говорили

21:19 Мир
Все главные новости

Популярное

Кошка делает одно важное действие, если извиняется: как коты чувствуют вину 14129

Кошка делает одно важное действие, если извиняется: как коты чувствуют вину

Как быстро прочистить засор в раковине: сантехник поделился гениальным методом 6740

Как быстро прочистить засор в раковине: сантехник поделился гениальным методом

Россияне пошли на штурм Авдеевки без бронежилетов, таких потерь еще не было - Атеш 6247

Россияне пошли на штурм Авдеевки без бронежилетов, таких потерь еще не было - Атеш

Нет будущего, спасайте детей : бывший Собчак прокомментировал смерть Навального 4030

"Нет будущего, спасайте детей": бывший Собчак прокомментировал смерть Навального

Последние новости

22:07

Украинские ДРГ ведут бои в Авдеевке: россияне несут колоссальные потери - АТЕШ

21:53

Под Авдеевкой ВСУ выровняли линию фронта: оккупанты имеют колоссальные потери - 3 ОШБр

21:50

Snoop Dog сообщил о смерти молодого братаВидео

21:24

Как ухаживать за тюльпанами в вазе: секрет, благодаря которому цветы стоят долго

21:20

Виктория Бекхем смешно отреагировала на то, что станет бабушкой

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

21:19

Зеленский провел переговоры с Джо Байденом: о чем говорили

21:07

Залужный может получить новую должность: Данилов сообщил детали отставки генерала

21:03

Лунный календарь на 18 февраля: кто ощутит на себе обострение болезней

20:44

Атаки под Авдеевкой продолжатся: эксперт признался, удастся ли РФ осуществить прорыв

Реклама
20:02

Ситуация такая как в Авдеевке: в "Азове" рассказали о боях на важном направлении

19:48

10 тысяч долларов за ликвидацию танка: в Раде озвучили новые выплаты мобилизованным

19:18

Украина впервые получит конфискованные активы России

19:15

Для чего некоторые хозяйки кладут пакет в стиральную машину: бабушкин методВидео

19:10

Забытый рецепт с СССР из 4 ингредиентов: готовим знаменитый салат "Людмила"

18:49

Путина может постичь участь Навальногомнение

18:45

Китай не будет "сидеть сложа руки": Ван И высказался о войне в Украине

18:34

"Неуважение к званию": британский полковник раскритиковал отставку Залужного

18:22

Масленица-2024: главные правила праздника на каждый день недели

18:12

"В Авдеевке продолжаются бои": Фирсов рассказал, что происходит на самом деле

18:00

Под угрозой еще 2 города: после захвата Авдеевки враг готовит новое наступление

Реклама
17:55

Наносили колоссальные потери РФ: спецназовцы неделю обороняли дорогу из АвдеевкиФото

17:23

Как это объяснить: "Антитела" выступили против участия Украины в "Евровидении"

17:11

Нашли 800 тысяч снарядов для ВСУ: в Чехии рассказали, когда Украина их получит

17:07

"Ненависть Путина никогда не победит": Зеленский сделал громкое заявление

16:59

Позиции или солдаты: Сырский откровенно рассказал, что для него важнее

16:59

Церковный праздник 18 февраля: почему в этот день нельзя идти в гости

16:50

В Запорожье после вражеской атаки тысячи горожан остались без отопления

16:39

Самый большой вызов для россиян: в ВСУ оценили угрозу высадки РФ на правом берегу

16:34

Он есть дома у всех: ингредиент, который продлит жизнь цветов на День святого Валентина

16:15

В РФ "доконали" оппозиционера: как смерть Навального повлияет на ситуацию в стране

16:07

"Авдеевку - вернем": Умеров назвал ключевые факторы для освобождения города

16:05

Куда делись пилоты уничтоженных российских самолетов: в ВСУ раскрыли детали

15:51

Россияне обстреляли Харьковщину: уничтожили 2 подъезда, под завалами - люди

15:23

Переломный момент впереди: боец ВСУ рассказал правду о выходе из Авдеевки

15:03

"Нас ждут очень тяжелые бои": в 3 ОШБр рассказали, как выводят войска из Авдеевки

14:59

После ухода ВСУ из Авдеевки россияне готовят новое наступление - Третья штурмовая

14:43

Пьяного Билана засняли на концерте в Казахстане

14:09

Зеленский в Мюнхене предложил свозить Трампа на фронт - зал аплодировал

13:59

Россияне пошли на штурм Авдеевки без бронежилетов, таких потерь еще не было - Атеш

13:39

ВСУ заняли позиции на втором рубеже обороны в Авдеевке: Тарнавский рассказал о потерях РФ

Реклама
13:36

Оккупанты ударили по объекту инфраструктуры в Запорожье: подробности атаки

13:14

ВСУ уничтожили три российских самолета: главнокомандующий раскрыл детали

12:55

Навальный убит: команда российского оппозиционера подтвердила его смерть

12:52

"Реальная угроза": в ISW дали прогноз нападения РФ на страны НАТО

12:51

О чем говорил Зеленский на Мюнхенской конференции: главные тезисы

12:33

"Правильные решения": Шольц рассказал, почему Украина не может получить Taurus

12:15

Надеюсь, что снова буду слышать: Камалия из больницы поблагодарила хирургов

12:15

"Мы вернем домой миллионы украинцев": Зеленский сделал громкое заявление

12:10

"Будет либо в Гааге, либо убит": Зеленский спрогнозировал судьбу диктатора ПутинаВидео

12:07

"Путин со своими головорезами": российский социолог раскрыл, что произошло с Навальным

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости Украины
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Интересное
Украинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой Луценко
Лайфхаки
Сад и огородВсе о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Праздники
Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 годКакой сегодня праздникВеликий пост 2024
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять