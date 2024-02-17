Атаки под Авдеевкой продолжатся: эксперт признался, удастся ли РФ осуществить прорыв

После выхода из Авдеевки, ВСУ могут отойти дальше за линию Степное-Северное, но это временная позиция, отметил Александр Мусиенко.

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Россия будет продолжать наступление в районе Авдеевки / Коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, скриншот Минобороны РФ

После вывода украинских войск из Авдеевки наступление оккупантов может продолжаться, в том числе в течение ближайшего месяца, но позже это наступление ослабнет. Об этом рассказал военный эксперт Александр Мусиенко изданию "РБК-Украина".

Мусиенко отметил, что украинские Сил обороны могут отойти за линию Степное-Северное, после отхода из Авдеевки. Однако, по его словам, это будет временной мерой.

"Возможно, будем постепенно отходить, чтобы не подвергать себя опасности, если враг продолжит давить. Отходить еще дальше, учитывая, что там равнины и территория простреливается. Ближайшие высоты находятся где-то в 10-15 км, вероятно, с них наша артиллерия будет мешать вражеским попыткам продвинуться", - отметил эксперт. видео дня

По словам Мусиенко, оккупанты остановят наступление из-за больших потерь и истощения. Однако россияне остановятся на короткое время. Мусиенко также подчеркнул, что в случае дальнейшего наступления россиян украинская артиллерия, размещенная на ближайших высотах, будет препятствовать попыткам оккупантов продолжить продвижение.

"У них значительные потери, войска истощены постоянными штурмами Авдеевки, поэтому не думаю, что им удастся сделать стремительный прорыв. Кроме того, видна активизация под Купянском и Часовым Яром, там тоже нужны силы, которые не будут перебрасывать сейчас на Авдеевку. В ближайший месяц наступательные действия будут продолжаться, но меньше, чем непосредственно в Авдеевке. А дальше атаки пойдут на спад", - добавил он.

Выход ВСУ из Авдеевки

Как сообщал Главред, ночью 17 февраля Главнокомандующий ВСУ Александр Сирский объявил о выводе украинских подразделений из Авдеевки во избежание окружения и сохранения жизни военнослужащих. Эту информацию подтвердил командующий ОСУВ "Таврия" Александр Тарнавский. Он отметил, что "окружение не допущено, личный состав выведен, наши воины заняли оборону на определенных рубежах".

Также 17 февраля часть Авдеевки, из которой Сырский вывел войска, до сих пор контролировали ВСУ. Сержант ВСУ Егор Фирсов сообщил, что оперативное решение не позволило украинским войскам попасть в окружение, но бои в городе продолжаются.

Кроме этого, отвод ВСУ из Авдеевки, по словам военнослужащего Максима Куринского, является тактическим ходом, а настоящий переломный момент еще впереди. Куринский считает это решение рациональным и целесообразным.

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