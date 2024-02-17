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"В Авдеевке продолжаются бои": Фирсов рассказал, что происходит на самом деле

Елизавета Бельмас
17 февраля 2024, 18:12
Россияне продолжают терять свой личный состав в штурмах Авдеевки.
В Авдеевке продолжаются бои
В Авдеевке продолжаются бои / коллаж: Главред, фото: 36 ОБМП, Влада и Константин Либеровы

Сегодня, 17 февраля, часть Авдеевки, из которой Сырский дал указ вывести войска, всё ещё контролировали ВСУ. Об этом рассказал сержант ВСУ, который воюет на Авдеевском направлении, Егор Фирсов в эфире национального телемарафона, пишет ТСН.

По словам военного, было принято оперативное решение, которое не позволило нашим защитникам попасть в окружение. Однако бои в Авдеевке всё ещё продолжаются.

"Я так понимаю, было оперативное решение, чтобы наши войска не попали в окружение, из части города наши войска вывели. Тем не менее, часть Авдеевки контролируется, продолжаются тяжелые бои", - объяснил Фирсов.

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Он также добавил, что враг потерпел большие потери во время штурмов Авдеевки как вчера, так и сегодня. При этом, он всё ещё отправляет в бой большие скопления пехоты и недавно сформированный "бронированный кулак" из бронетехники, включая танки. Однако самыми тяжелыми при этом остаются удары с воздуха.

"Основной козырь врага был, что они использовали авиационные ракеты. Сотни, возможно тысячи авиационных ракет были выпущены по Авдеевке, Авдеевки нет", - резюмировал он.

Ситуация в Авдеевке

Как сообщал Главред, майор ВСУ и заместитель командира третьей ОШБр Родион Кудряшов заявил, что командование ВСУ приняло решение вывести украинских военных из Авдеевки Донецкой области. В частности, для того, чтобы избежать окружения и сохранить жизни бойцов. В Генштабе России есть еще планы - после Авдеевки быстро развить дальнейшее наступление.

Также по словам заместителя командира 3 ОШБр, впереди бригаду и все подразделения ВСУ ожидают трудные бои и противостояние противнику на других рубежах. "Ситуация в целом на этом направлении (Авдеевском - ред.) тяжелая, впереди нас ожидают очень тяжелые бои", - резюмировал Максим Жорин.

Однако, вооруженные силы отвоюют Авдеевку. Возвращение контроля над городом требует комплексного подхода. Об этом написал глава Министерства обороны Украины Рустем Умеров в Facebook. По его словам, для этого нужны современные системы противовоздушной обороны, чтобы предотвратить вражеское применение КАБов.

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война в Украине бои за Авдеевку Ситуация в Авдеевке
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