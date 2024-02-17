"В Авдеевке продолжаются бои": Фирсов рассказал, что происходит на самом деле

Сегодня, 17 февраля, часть Авдеевки, из которой Сырский дал указ вывести войска, всё ещё контролировали ВСУ. Об этом рассказал сержант ВСУ, который воюет на Авдеевском направлении, Егор Фирсов в эфире национального телемарафона, пишет ТСН.
По словам военного, было принято оперативное решение, которое не позволило нашим защитникам попасть в окружение. Однако бои в Авдеевке всё ещё продолжаются.
"Я так понимаю, было оперативное решение, чтобы наши войска не попали в окружение, из части города наши войска вывели. Тем не менее, часть Авдеевки контролируется, продолжаются тяжелые бои", - объяснил Фирсов.видео дня
Он также добавил, что враг потерпел большие потери во время штурмов Авдеевки как вчера, так и сегодня. При этом, он всё ещё отправляет в бой большие скопления пехоты и недавно сформированный "бронированный кулак" из бронетехники, включая танки. Однако самыми тяжелыми при этом остаются удары с воздуха.
"Основной козырь врага был, что они использовали авиационные ракеты. Сотни, возможно тысячи авиационных ракет были выпущены по Авдеевке, Авдеевки нет", - резюмировал он.
Ситуация в Авдеевке
Как сообщал Главред, майор ВСУ и заместитель командира третьей ОШБр Родион Кудряшов заявил, что командование ВСУ приняло решение вывести украинских военных из Авдеевки Донецкой области. В частности, для того, чтобы избежать окружения и сохранить жизни бойцов. В Генштабе России есть еще планы - после Авдеевки быстро развить дальнейшее наступление.
Также по словам заместителя командира 3 ОШБр, впереди бригаду и все подразделения ВСУ ожидают трудные бои и противостояние противнику на других рубежах. "Ситуация в целом на этом направлении (Авдеевском - ред.) тяжелая, впереди нас ожидают очень тяжелые бои", - резюмировал Максим Жорин.
Однако, вооруженные силы отвоюют Авдеевку. Возвращение контроля над городом требует комплексного подхода. Об этом написал глава Министерства обороны Украины Рустем Умеров в Facebook. По его словам, для этого нужны современные системы противовоздушной обороны, чтобы предотвратить вражеское применение КАБов.
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