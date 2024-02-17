Самый большой вызов для россиян: в ВСУ оценили угрозу высадки РФ на правом берегу

Гуменюк отметила, что несмотря на пропагандистские заявления врага о "возвращении" Херсона, они понимают, что высадиться на правый берег нереально.

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В ВСУ оценили угрозу высадки РФ на правом берегу / Коллаж Главред, фото: Минобороны РФ

Для россиян нереально провести операцию по высадке десанта на правом берегу Днепра. Фортификационные сооружения на этом направлении боевых действий находятся на достаточно высоком уровне. Об этом в эфире Еспресо сообщила начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины, полковник Наталья Гуменюк.

"В нашей зоне ответственности, скажу откровенно, вторая линия обороны выстроена природным ландшафтом так, что она все равно была обустроена. Как раз ее обустройство и ее наличие все время смущали в том числе и самих херсонцев, потому что в нашем случае вторая линия обороны это уже правый берег Днепра. Наши силы на левом берегу имеют плацдарм, постоянно происходят столкновения с оккупационными войсками, то есть первая линия обороны именно там", - пояснила Гуменюк

Она отметила, что вторая линия обороны, расположенная на правом берегу Днепра, устроена очень глубоко и тщательно.

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"И понимание того, что природой продиктовано повышение второй линии обороны над левым берегом, это также дополнительные защитные сооружения", - указывает она.

Гуменюк добавила, что вторжение врага на правый берег Днепра фактически невозможно из-за самой реки, которая является линией огня с мощной контрбатарейной борьбой, где постоянно ведется боевая работа против надводных транспортных средств.

"Поэтому, обустройство оборонительных сооружений на Херсонщине находится на достаточно высоком уровне и наоборот пугает людей тем, что эта защита продолжает наращиваться. Потому что враг и дальше пытается продвигать свои пропагандистские нарративы о возвращении в Херсон. Но адекватность берет свое, и понимание того, что мы не только готовы обороняться, но и защищены природой, преобладает", - подчеркнула Наталья Гуменюк.

Боевые действия на левом берегу Херсонщины

Напомним, как ранее сообщал Главред, на левобережье Днепра наблюдается уменьшение количества атак со стороны российских оккупантов, поскольку в штурмах они несут большие потери и отступают.

Стоит отметить, что украинские военные подняли государственный флаг в населенном пункте Крынки на левом берегу Херсонщины.

По словам депутата Херсонского областного совета Сергея Хланя, украинские воины высокой ценой удерживают плацдармы на левобережье Херсонщины.

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