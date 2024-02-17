Ситуация такая как в Авдеевке: в 'Азове' рассказали о боях на важном направлении

По словам военного, ситуация в Серебрянском лесничестве такая же, как и в районе Авдеевки, из которой сегодня был проведен полный вывод войск.

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В "Азове" рассказали о боях на важном направлении / Коллаж Главред, фото: 17-я отдельная танковая Криворожская бригада имени Константина Пестушко, Командование Объединенных сил ВС Украины

Авдеевка в Донецкой области - не единственное направление, которое сейчас находится в очень сложной ситуации. Такое мнение высказал начальник штаба бригады Национальной гвардии Украины "Азов" Богдан "Тавр" Кротевич в своем интервью Наталье Мосейчук.

"Мы сейчас стоим в Серебрянском лесничестве. Там рядом - такая же ситуация", - говорит он.

Кротевич высказал предположение, что такие ситуации возникают из-за того, что не всегда объективная информация достигает высшего руководства.

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"Вот чего не хватает многим генералам. Не всем, но многим. Они не прислушиваются. Они считают, что они все знают. А это не так", - говорит военный.

Кротевич отметил, что не следует связывать события в Авдеевке с результатами ротации высшего военного руководства Украины.

"Когда зашли недавно некоторые бригады в Авдеевку, когда было принято решение, подписан приказ - это было до того как назначили Сырского главкомом", - подчеркнул он.

Ситуация на фронте

Сегодня, 17 февраля, часть Авдеевки, из которой Сырский дал приказ вывести войска, все еще контролировали Вооруженные силы Украины. Об этом рассказал сержант ВСУ Егор Фирсов, который участвует в боевых действиях на Авдеевском направлении.

Вооруженные силы продолжают восстанавливать контроль над Авдеевкой, однако этот процесс требует комплексного подхода, отметил в своем Facebook глава Министерства обороны Украины Рустем Умеров.

Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что пилоты российских Су-34 и Су-35 пытались катапультироваться после сбития их самолетов. Дальнейшая судьба пилотов будет известна позже.

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