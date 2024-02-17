Одна из стран получит конфискованные российские активы для Украины в ближайшее время.

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Украина впервые получит конфискованные активы России / коллаж: Главред, фото: УНИАН, pexels

Соединенные штаты Америки переведут Эстонии около 500 тысяч долларов конфискованных российских активов на пользу Украины. Этот перевод станет первым переводом российских конфискованных активов через третью страну для помощи Украине. Об этом сообщили в министерствах юстиции США и Эстонии, пишет Бабель.

Сообщается, что данные средства были конфискованы по делу о незаконной сети закупок - в Россию пытались экспортировать станок американского производства, который мог помочь в военной сфере.

К счастью, станок в Россию не попал, а гражданин Латвии, подозреваемый в этом деле, признал себя виновным в нарушении экспортных законов и правил США 14 февраля.

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Конфискованные средства переведут Эстонии, поскольку сейчас их не могут напрямую передать Украине. Эстония, в свою очередь, обязуется использовать их для проекта восстановления украинской электросети.

"Этот шаг к справедливости и восстановлению прокладывает новый путь в борьбе с неустанной жестокостью России. Министерство юстиции продолжит искать решения, чтобы украинский народ мог восстанавливаться", - сообщила заместитель генерального прокурора США Лиза Монако.

Активы России

Как сообщал Главред, 22 января министры иностранных дел Европейского Союза приняли решение о налоге на замороженные российские активы, который собираются направлять на финпомощь Украине через специальный фонд.

Также, пресс-атташе МИД России Мария Захарова назвала "экономической эскалацией" и "бандитизмом" обсуждение странами Европы возможной конфискации российских активов на помощь Украине.

При этом, 12 февраля Совет ЕС принял решение по регулированию будущего механизма по использованию доходов от замороженных российских активов на территории ЕС в пользу Украины Совет принял решение и постановление, разъясняющее обязательства центральных депозитариев ценных бумаг, которые держат замороженные действием санкций активы и резервы Центрального банка России (ЦБ РФ).

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