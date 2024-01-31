УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Уже не скрывают паники из-за конфискации активов: Захарова закатила истерику

Яна Ставская
31 января 2024, 16:13
В представлении Захаровой, "бюджет ЕС буквально трещит по швам".
Захарова
Захарова снова позорится странными выступлениями / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Пресс-атташе МИД России Мария Захарова назвала "экономической эскалацией" и "бандитизмом" обсуждение странами Европы возможной конфискации российских активов на помощь Украине.

Во время брифинга в Москве Захарова заявила, что Москва расценивает подобные меры ЕС как "банальное воровство".

У Лаврова традиционно спроецировали собственное поведение на других - конфискация активов, по мнению Захаровой, "эскалация экономической агрессии Запада".

видео дня

При этом в своем выступлении Захарова позлорадствовала нерешимостью европейских политиков окончательно решить судьбу замороженных активов РФ.

"Примечательно, что ранее с этим согласился даже Евросоюз. Однако противостоять давлению Вашингтона, который требует от еэсовцев (чиновников ЕС - Главред) принятия конкретных мер по изъятию российских активов, нынешние еэсовские элиты не в состоянии", - высказалась чиновница.

В представлении россиянки, "бюджетЕСбуквальнотрещитпошвам". Захарова, умалчивая реальную причину заморозки активов России из-за развязанной против Украины агрессии, утверждает, что таким образом Евросоюз якобы пытается "залатать дыру за счёт российских активов".

В своем заявлении Захарова как всегда пригрозила странам Европы "жесткими последствиями" в случае конфискации заблокированных средств.

Конфискация российских активов

В связи с сокращением военной помощи США и блокированием Венгрией выделения финпомощи ЕС у Запада наметился план "Б" - конфискация уже замороженных российских активов в пользу Украины.

Речь идет о конфискации 300 миллиардов долларов.

США, при поддержке Великобритании, Японии и Канады, предложили продолжить подготовительную работу, чтобы варианты были готовы к потенциальной встрече лидеров G7 ориентировочно 24 февраля.

В западных столицах рассматриваются различные варианты, начиная от прямой конфискации и расходования активов российского центрального банка, до получения доходов от замороженных активов или использования их в качестве залога для получения кредитов.

Вас также могут заинтересовать новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
новости России санкции Евросоюз война в Украине санкции против России Мария Захарова война России и Украины
Реклама

Главное за день

В Украину не вернули людей из списка на обмен, который сорвался из-за Ил-76 - ГУР

В Украину не вернули людей из списка на обмен, который сорвался из-за Ил-76 - ГУР

16:38 Украина
Из плена вернулся защитник Мариуполя, его жену и дочку убила ракета в Днепре

Из плена вернулся защитник Мариуполя, его жену и дочку убила ракета в Днепре

16:05 Украина
Россия понесла огромные потери: в ЦРУ назвали цифры и раскрыли планы Путина

Россия понесла огромные потери: в ЦРУ назвали цифры и раскрыли планы Путина

15:46 Мир
Все главные новости

Последние новости

17:05

Россияне "прогрызают" оборону: в ВСУ рассказали о боях за Авдеевку

17:02

4 лучших метода, как убрать запах мяса из холодильника: и следа не останется

16:59

"Лишит счастья": можно ли маме стричь взрослую дочь и наоборот

16:59

Путин цинично об уничтожении Авдеевки: работаем над демилитаризованной зоной

16:49

Когда и как правильно сажать клубнику: собирать будете ведрами

США на пороге гражданской войны: Тарас Семенюк – о последствиях противостояния в ТехасеСША на пороге гражданской войны: Тарас Семенюк – о последствиях противостояния в Техасе
16:38

В Украину не вернули людей из списка на обмен, который сорвался из-за Ил-76 - ГУРФото

16:33

Евровидение-2024: в каком полуфинале выступит конкурсант из Украины

16:32

Угроза нападения на Казахстан: генерал СБУ назвал ультиматум России от Китая

16:28

Без подготовки не примут: мужчин на госслужбу будут брать только с военным опытом

Реклама
16:13

Уже не скрывают паники из-за конфискации активов: Захарова закатила истерику

16:05

Из плена вернулся защитник Мариуполя, его жену и дочку убила ракета в ДнепреФотоВидео

15:50

FAVBET и "Відсіч" объединяют усилия для лучшей подготовки украинских защитников реклама

15:49

В Украине снарядный голод: Кулеба заявил о запасном плане для фронта

15:46

Россия понесла огромные потери: в ЦРУ назвали цифры и раскрыли планы Путина

15:24

"Интенсивность атак будет расти": Данилов сделал заявление об ударах по территории РФ

15:23

Больная раком четвертой степени звезда "Беверли Хиллз" сообщила о чуде

15:18

Мобилизация 2024: в одной из областей внедрили новацию - от повесток не убежать

15:15

Вытащили счастливый билет: 5 знаков зодиака, которым повезет в феврале

15:15

41-летняя звезда "Дизель Шоу" впервые выходит замужВидео

15:10

Начнутся масштабные боевые действия: в Минобороны Эстонии дали прогноз на 2024 год

Реклама
14:56

Как избавиться от жирного пятна на куртке: помогут два простых средства

14:53

Бывшая Остапчука рассказала, почему не отказывается от его фамилии

14:47

РФ может пойти войной на Европу, воспользовавшись ее слабостью: эксперт назвал условие

14:44

Все плачут и обнимаются: домой в Украину вернулись 207 военнопленныхФото

14:43

РФ изменила порядок мобилизации: в британской разведке рассказали, что происходит

14:34

В стиральных машинах обнаружили скрытый отсек: все поражены находкойВидео

14:32

Немного спирта и готово: зачем закатывать пробки от вина и шампанского в банки

14:11

Это задание под силу лишь единицам: нужно найти льва в парке за 6 секунд

13:56

Температура в 2 областях поднимется до +12: какой будет погода в начале февраля

13:49

Угроза гражданской войны в США: Байден готовится принять непопулярное решение

13:45

Собака может заболеть: как правильно хранить собачий корм

13:37

Известная украинская певица увеличила грудьВидео

13:35

Что посадить в феврале на рассаду: посевной календарь

13:28

Запад затягивает помощь Украине: СМИ назвали две проблемы, с которыми столкнулись ВСУ

13:27

Мисс Мира-2023: участница от Украины рассказала на конкурсе талантов про войнуВидео

13:02

Только гений за 11 секунд найдет полярного медведя: загадка для самых сообразительных

13:02

"Дальнейшего успеха не имеют": ситуация у ВСУ под Бахмутом

13:01

"Огромная потеря для России": полковник ВСУ раскрыл детали удара по Иловайску

12:22

Умерла звезда сериала "Клон" Жандира Мартини

12:16

США и Германия против приглашения Украины в НАТО — Foreign Policy

Реклама
12:14

Украина получит F-16 в этом году: в Минобороны Нидерландов раскрыли подробности

12:12

Что полезно есть для сердца: врач назвал продукты, которые помогут прожить дольше

11:45

Китайский гороскоп на 1 февраля: Дракону - стресс, Собаке - старая любовь

11:27

Придется подождать: в Раде рассказали, когда примут закон о мобилизации

11:18

Норвегия ограничила помощь украинским беженцам: что изменилось

11:16

Евросоюз пока не даст Украине миллион снарядов: в Bloomberg узнали детали

11:14

3 вещи, которые нужно сделать с веником после покупки: прослужит вдвое дольше

10:50

Масштабные взрывы в Санкт-Петербурге: в ГУР подтвердили причастность - СМИ

10:35

Лучший способ посева: когда сажать огурцы на рассаду и как получить щедрый урожай

10:25

В РФ скончался музыкант группы "Машина времени" и "Земляне"

Новости Украины
Новости КиеваТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизация
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Лайфхаки
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияСад и огород
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Гороскоп
Гороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп на завтраГороскоп Таро
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Интересное
Украинский язык с АвраменкоГоловоломкиВсе о шоу-бизнесеТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой Луценко
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Праздники
Какой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 год
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять