Пресс-атташе МИД России Мария Захарова назвала "экономической эскалацией" и "бандитизмом" обсуждение странами Европы возможной конфискации российских активов на помощь Украине.
Во время брифинга в Москве Захарова заявила, что Москва расценивает подобные меры ЕС как "банальное воровство".
У Лаврова традиционно спроецировали собственное поведение на других - конфискация активов, по мнению Захаровой, "эскалация экономической агрессии Запада".
При этом в своем выступлении Захарова позлорадствовала нерешимостью европейских политиков окончательно решить судьбу замороженных активов РФ.
"Примечательно, что ранее с этим согласился даже Евросоюз. Однако противостоять давлению Вашингтона, который требует от еэсовцев (чиновников ЕС - Главред) принятия конкретных мер по изъятию российских активов, нынешние еэсовские элиты не в состоянии", - высказалась чиновница.
В представлении россиянки, "бюджетЕСбуквальнотрещитпошвам". Захарова, умалчивая реальную причину заморозки активов России из-за развязанной против Украины агрессии, утверждает, что таким образом Евросоюз якобы пытается "залатать дыру за счёт российских активов".
В своем заявлении Захарова как всегда пригрозила странам Европы "жесткими последствиями" в случае конфискации заблокированных средств.
Конфискация российских активов
В связи с сокращением военной помощи США и блокированием Венгрией выделения финпомощи ЕС у Запада наметился план "Б" - конфискация уже замороженных российских активов в пользу Украины.
Речь идет о конфискации 300 миллиардов долларов.
США, при поддержке Великобритании, Японии и Канады, предложили продолжить подготовительную работу, чтобы варианты были готовы к потенциальной встрече лидеров G7 ориентировочно 24 февраля.
В западных столицах рассматриваются различные варианты, начиная от прямой конфискации и расходования активов российского центрального банка, до получения доходов от замороженных активов или использования их в качестве залога для получения кредитов.
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