10 тысяч долларов за ликвидацию танка: в Раде озвучили новые выплаты мобилизованным

В новом законопроекте по мобилизации предусмотрены изменения в денежных выплатах для военнослужащих, сообщил депутат Костенко.

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Как изменятся денежные выплаты для мобилизованных / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Мотивация воинов является ключевой для успешной мобилизации в Украине. Военнослужащие, подписывающие контракт, в зависимости от звания могут получать зарплату от 3 до 5 тысяч долларов в месяц. Об этом рассказал народный депутат, секретарь оборонного комитета Верховной Рады Роман Костенко в эфире 24 канала.

По его словам, выплата будет зависеть от продолжительности службы, звания и результатов, например, за уничтожение вражеской техники. В законопроекте определяются сроки, в частности, количество месяцев, которые военный проводит в боевом распоряжении. Чем больше продолжительность, тем больший коэффициент зарплаты.

"6 месяцев - коэффициент увеличивается в полтора раза. То есть минимальная зарплата в 20-100 тысяч должна вырасти до 30-200 тысяч соответственно и дальше", - отметил Костенко. видео дня

Кроме этого, возможно денежное вознаграждение за уничтожение вражеской техники. Нардеп отметил, что экипаж или отдельный боец может получить до 10 тысяч долларов за ликвидацию вражеского танка. Однако на реализацию этого мероприятия нужны значительные финансовые ресурсы. По его расчетам, нужен 1 миллиард 800 миллионов гривен, учитывая показатели 2023 года.

"Я уверен, что эта мотивация даст толчок бойцам идти и уничтожать больше техники", - добавил Костенко.

Также в законопроекте предусмотрены выплаты ветеранам. Минимальные пенсии для бойцов, получивших инвалидность, устанавливаются в соответствии с группами и составляют 15, 20 и 25 тысяч гривен. Кроме этого, за определенную продолжительность службы в боевых действиях, военнослужащие получают определенные льготы.

"Если ты 12 месяцев был в боевых действиях и при этом прослужил 24 месяца, ты имеешь право на бесплатную растаможку, завоз себе любого транспорта для собственного пользования. Если 36 месяцев и не был в боевых действиях, то 50% у тебя есть льгота на растаможку транспортного средства", - пояснил он.

Мобилизация в Украине

Как сообщал Главред, второе чтение законопроекта о мобилизации может состояться не ранее 21 февраля. Это связано с тем, что депутаты имеют 14 дней на внесение изменений в законопроект, после чего он направляется на рассмотрение комитета. Согласно заявлению спикера Верховной Рады Украины Руслана Стефанчука, комитету нужно время для учета или отклонения этих поправок перед вторым чтением.

Кроме этого, недавно в Министерстве юстиции Украины выдвинули предложение по мобилизации заключенных. Министр юстиции Денис Малюська рассказал, что около 300 осужденных помиловали в начале войны и они присоединились к ВСУ, еще тысячи других граждан с судимостью изъявили желание быть в армии. Однако более 50 000 граждан с судимостями остаются "вне радаров" мобилизации.

Также для финансирования мобилизации в Украине на 2024 год могут потребоваться непопулярные шаги. Согласно председателю комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Даниилу Гетманцеву, для мобилизации от 400 000 до 500 000 солдат может понадобиться до 720 млрд грн.

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