Китай не будет 'сидеть сложа руки': Ван И высказался о войне в Украине

Китай не инициировал и не участвует в "украинском кризисе". Однако Китай не планирует оставаться пассивным в этой ситуации и будет способствовать политическому урегулированию. Об этом на Мюнхенской конференции по безопасности заявил министр иностранных дел Китая Ван И, пишет Укринформ.
"Китай не был инициатором украинского кризиса и не участвует в нем. Однако это не означает, что мы будем сидеть сложа руки и наблюдать за ним издалека. Китай будет продолжать способствовать мирным переговорам и поиску политического решения", - заявил китайский министр.
Ван И назвал четыре принципа, которые лежат в основе позиции Китая в отношении войны, среди которых уважение суверенитета и территориальной целостности всех стран, полное соблюдение целей и принципов Устава ООН, "учет законных беспокойств стран по безопасности" и поддержка конструктивных усилий для установления мира.
"Действуя в соответствии с этими основными принципами, Китай неустанно работает над содействием миру и мирным переговорам. Сейчас нет надлежащих условий, чтобы стороны могли вернуться за стол переговоров, но пока есть надежда, мы не откажемся от наших усилий", - подчеркнул Ван И.
По его словам, между Китаем и Россией существуют "нормальные отношения между двумя великими странами", они не направлены против какой-либо третьей стороны. Ван И также исключил возможность создания альянса между Китаем и РФ.
"Мы выступаем против любых попыток обвинить Китай или переложить ответственность за урегулирование ситуации в Украине на Китай, потому что Китай провел много конструктивной работы и мы будем продолжать по-своему играть положительную роль в этом урегулировании", - добавил министр.
Позиция Китая относительно войны в Украине
Напомним, с начала полномасштабного вторжения Китай тесно сотрудничает с Россией. Экс-советник госсекретаря США Мэтью Брайза сообщил, что президент Китая Си Цзиньпин намерен усилить сотрудничество с российским президентом Путиным с целью снижения влияния и лидерства США. Это сотрудничество направлено на укрепление позиций обеих стран в мире и снижение влияния американского президента Байдена.
Как сообщал Главред, Китай отклонил возможность встречи премьер-министра Ли Цяна и президента Украины Владимира Зеленского в Швейцарии. Правительство Китая не заинтересовано в прекращении войны в Украине. Американские чиновники считают, что отказ Китая от встречи с Украиной является осознанным выбором, а не следствием проблем с расписанием.
Также Украина зачислила 48 компаний в мире, включая 14 китайских, в перечень международных спонсоров войны. Китай предупредил Украину о негативных последствиях включения китайских компаний в этот список, а именно об ухудшении отношений. Предупреждение высказали во время встречи посла Китая с украинскими чиновниками. Китай не указал никаких условий или временных рамок, просто высказал свою точку зрения относительно списка.
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