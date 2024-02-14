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Китай сыграл на руку Путину: скрыто поддержал РФ и выдвинул абсурдное требование

Андрей Ганчук
14 февраля 2024, 14:25
В Китае "забыли" о том, что именно агрессор Россия напала на Украину и вдруг решили вспомнить часть Минских соглашений, подписанную еще в 2014 году.
Чжан Цзюнь, Украина, Россия
В Китае призвали НАТО не помогать Украине оружием / Коллаж: Главред, фото: Википедия, УНИАН

Постоянный представитель Китая при Организации объединенных наций Чжан Цзюнь заявил, что США, дескать, должны прекратить поставки вооружений Украине. По его словам, агрессор Россия и Украина, мол, должны начать выполнять Минские соглашения, которые были достигнуты в 2014 году.

Как сообщает Newsweek, китайский дипломат назвал помощь Украине "подливанием масла в огонь" и ни разу не осудил российскую военную агрессию.

"Определенные страны должны немедленно прекратить подливать масло в огонь и перестать подрывать дипломатические усилия международного сообщества", - сказал Цзюнь.

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При этом он призвал НАТО "прекратить угрозы".

"НАТО должно придерживаться диалога и консультаций при разрешении споров и общего направления политического урегулирования вместо того, чтобы заниматься давлением, клеветой и односторонними санкциями и тем более применять силу", - добавил китайский дипломат.

В Китае "вспомнили" о Минских соглашениях 2014 года

Более того, представитель КНР в ООН "вспомнил" о Минских соглашениях, которые, мол, Россия и Украина должны выполнять. О том, что ситуация коренным образом с тех пор изменилась, он также ничего не сказал.

"К сожалению, большинство положений соглашения до сих пор не реализованы, а крупномасштабные конфликты вспыхнули позже и отложены по сей день. Это достойно сожаления и заслуживает серьезного размышления со стороны всех сторон", - подчеркнул Чжан Цзюнь.

Позиция Китая по войне России против Украины

Китай продолжает придерживаться, дескать, нейтральной позиции по войне России против Украины. Пекин спустя почти 2 года полномасштабной войны, которую развязала Москва против Киева, не считает российское государство агрессором, а крупнейшую со времен Второй мировой войну называет "украинским кризисом".

Пекин пытался продвинуть свой так называемый мирный план по завершению войны России против Украины. Инициативу Китая поддержал Путин – в документе, снова-таки, РФ не считается агрессором, а требований по выводу российских войск из Украины нет.

В Китае после встречи Си с Байденом сделали заявление по войне РФ против Украины – там сказали, что Пекин не изменил своей позиции во российско-украинской войне. Мол, КНР стоит на позиции "честности и справедливости".

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