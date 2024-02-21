Военным могут повысить зарплату до 200 тыс. грн: Зеленский провел важное заседание

Украинские военные, которые воюют на "нуле" два года, будут получать зарплату в два раза больше.

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Военным могут поднять зарплату в два раза / Коллаж: Главред, фото: 30 отдельная механизированная бригада им. князя Константина Острожского, Офис президента

Украинским военным могут поднять зарплату до 200 тысяч гривен в месяц. Речь идет о тех защитниках, которые находятся на "нуле". Этот вопрос обсуждали на закрытой встрече президента Украины Владимира Зеленского с фракцией "Слуга народа", сообщает ТСН.ua со ссылкой на одного из участников встречи.

Нардеп от "Слуги народа" и заместитель комитета Рады з вопросов нацбезопасности, обороны и разведки Юрий Мисягин заявил, что такое денежное довольствие могут начать получать те военные, которые защищают страну уже два года.

Отмечается, что на встрече также обсуждался вопрос о попытках РФ дестабилизировать парламент.

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"На встрече не было ничего удивительного. Но президент обратился ко всем, чтобы мы все держались вместе. Потому что россияне активно думают над тем, чтобы дестабилизировать парламент и сделать так, чтобы уже условно с мая целые фракции не выходили на работу. Это будет частью большой информационной кампании против него, что якобы он уже нелегитимен", — говорит источник ТСН.

Он также добавил, что в ВСУ проходит аудит, в ходе которого было обнаружено тысячи военных, что ни разу не были в зоне боевых действий.

Мобилизация в Украине

Ранее Главред сообщал, что в Раде рассматривают вариант "платного" бронирования от мобилизации для физических лиц-предпринимателей. Соответствующий ежемесячный платеж предлагается сделать не ниже 40 тысяч гривен.

Женщины, у которых есть медицинское либо фармацевтическое образование, были обязаны стать на воинский учет с 1 октября 2023 года. И, соответственно, они получат статус военнообязанных граждан, для которых выезд за границу ограничен. Об этом заявил член парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, представитель президента Зеленского в Раде Федор Вениславский.

Адвокат Ростислав Кравец объяснил, что на сегодняшний день фактически по закону запрета выезда мужчин за границу нет. Все происходит "исключительно в ручном режиме".

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