Стратегические разногласия: почему Зеленский заменил Залужного

В Украине не так давно произошла смена военного руководства. Стали известны причины такого решения.

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Почему Зеленский заменил Залужного / коллаж: Главред, фото: Википедия, Офис президента

Замена бывшего главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного поставила "на уши" всю страну. Практически каждый задавался вопросом о том, почему так произошло. Об этом во время чата на Главреде рассказал генерал-лейтенант в отставке, бывший заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины Игорь Романенко.

О том, какова цель полной смены военного руководства задумывался любой украинец, потому как смена высших лиц во время войны довольно сильно настораживает.

Однако, по словам Романенко, замена произошла по одной причине - разница в видении путей решения стратегических и военно-политических задач. Он утверждает, что приложенных усилий для преодоления разногласий для компромисса не хватило.

"Поэтому верховный главнокомандующий принял решение произвести замену главкома в соответствии с законодательством. В большей мере к такой замене привели политические факторы, нежели какие-либо другие, на мой взгляд", - объяснил эксперт.

Также он добавил, что любые изменения в высшем военном руководстве, совершенные во время войны и после ее двух лет - это довольно большой риск, который, безусловно, все украинцы и ощутили.

Смотрите видео с Игорем Романенко о военном руководстве и мобилизации:

Кто такой Игорь Романенко Романенко Игорь (9 апреля 1953, Нежин) - украинский военный. Генерал-лейтенант в отставке, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор. Заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины (2006-2010), пишет Википедия.

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