Замена Сырского на Залужного: в Госдепе назвали сценарий для Украины

У Вооруженных сил Украины сильное руководство, которое способно выполнять военные задачи, поставленные Киевом, уверены в американском Госдепе.

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Армии Украины нужно изучить ситуацию и найти лучший путь вперед - Госдеп / Коллаж: Главред, фото: Facebook Главнокомандующий ВСУ, Командование ОС

Украина добилась серьезных успехов на поле боя, но сейчас ситуация очень сложная. У ВСУ сильное руководство, нужно найти лучший путь для продвижения вперед. С новым главнокомандующим Александром Сырским тоже можно добиться успеха. Об этом заявил представитель Государственного департамента США Дэниель Сайзек.

В интервью РБК-Украина он рассказал о том, что администрация Байдена уверена в руководстве ВСУ.

"Правительство США, конечно, смотрит на ситуацию в Украине и за тем, что там происходит. Президент Зеленский имеет право выбрать и назначить своего высшего военного командира. Администрация президента Байдена уверена, что Украина имеет сильное военное руководство, в котором нуждается", - отметил Сайзек, комментируя замену Залужного на Сырского.

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Чиновник напомнил, что Украина добилась серьезных успехов на поле боя, но сейчас ситуация очень сложная. Ранее ВСУ уже освободили половину территорий, которые Россия захватила в ходе полномасштабного вторжения, открыла Черное море для эксперта товаров и уничтожила несколько вражеских кораблей.

"Здесь мы замечаем большие успехи Украины. Что нужно сделать дальше? По мнению правительства США, следует изучить ситуацию и найти лучший путь вперед. И да, с новым командиром это также можно сделать", - подчеркнул Дэниель Сайзек.

Увольнение Залужного и назначение Сырского

Верховный главнокомандующий ВСУ, президент Владимир Зеленский 8 февраля провел встречу с генералом Валерием Залужным. Было принято решение о необходимости кадровых изменений в руководстве войсками.

Зеленский подписал указ об увольнении Залужного и назначении главнокомандующим ВСУ генерал-полковника Александра Сырского. Глава государства назвал Сырского одним из самых опытных украинских военачальников.

Зеленский 10 февраля представил новое руководство войсками: заместителями Сырского были назначены Вадим Сухаревский, который ответственен за развитие применения БПЛА и полковник Андрей Лебеденко, в компетенции которого инновации. Новым главой Генштаба стал Анатолий Баргилевич. Бригадные генералы Владимир Горбатюк, Алексей Шевченко и Михаил Драпатый стали заместителями главы Генштаба.

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