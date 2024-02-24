РФ попытается атаковать три области: майор ВСУ раскрыл, когда наступление выдохнется

Деятельность российских ДРГ на севере указывает на подготовку к боевым действиям, отметил майор запаса ВСУ Алексей Гетьман.

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Гетман назвал месяц кульминации российского наступления / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/alexeyhetman, 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада

Кульминация текущих наступательных действий России ожидается примерно в начале марта, а к середине месяца они могут стихнуть. Существует возможность наступления оккупантов на Киевщину, Черниговщину и Сумщину, поскольку действия российских ДРГ на северных направлениях указывают на подготовку к боевым действиям. Об этом в интервью Главреду рассказал ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман.

По его словам, россияне истощаются, они теряют ресурсы и технику. Однако они будут наступать пока будут силы.

"В нашем Главном управлении разведки утверждают, что россияне истощаются. Расходуются снаряды, патроны, топливо-смазочные материалы, истощается техника. Возможности армии не безграничны", - отметил Гетман.

Майор прогнозирует, что наступательные действия продлятся максимум до конца марта, а затем наступление приостановят и будут готовиться к новому наступлению летом-осенью этого года.

Наступление РФ с севера

Гетман также отметил, что существует угроза наступления России на северные области Украины, в частности Киевскую, Черниговскую и Сумскую. Постоянная деятельность российских диверсионно-разведывательных групп "указывает на подготовку к боевым действиям". Они проводят разведку и пытаются совершить диверсии. Майор отметил, что военные правила трактуют деятельность ДРГ как подготовку к наступательным действиям.

"Можно сделать предположение, что войска РФ попытаются атаковать Киевщину, Черниговщину и Сумщину с севера или северо-востока. Сейчас на этих направлениях нет группировок противника, которые способны были бы это сделать", - сказал ветеран российско-украинской войны.

Смотрите видео, в котором Алексей Гетман сделал прогноз по новому наступлению России:

Майор запаса ВСУ подчеркнул, что россияне используют железнодорожные пути и могут относительно быстро, за 1-3 недели, расположить свои войска на участке фронта длиной 1,5 тысячи километров.

"Во время полномасштабной войны они неоднократно поездами перемещали большое количество своих войск", - добавил Гетман.

Кто такой Алексей Гетман? Алексей Гетман-украинский военный эксперт, майор ВСУ. Ветеран российско-украинской войны. Как военный эксперт комментирует события войны России против Украины на радио, телевидении и интернет-ресурсах.

Риск наступления России на север Украины

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что риски повторного наступления российских оккупантов на Киев сейчас меньше, чем в феврале 2022 года. Он отметил, что российские возможности значительно сократились в течение последних двух лет войны.

Также заместитель руководителя ГУР Минобороны Вадим Скибицкий заявил, что сейчас у оккупантов нет достаточных сил для проведения мощного наступления на Киев, Харьков, Чернигов и Сумы. Они пытаются создать подразделения, но нет резервов для стратегической операции на двух направлениях.

Кроме этого, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко рассказал, что возможность наступления российских войск на Киев существует, однако пока не наблюдается масштабной подготовки к этому. Российские силы для наступления нуждаются в группировке количеством более 100 тысяч человек и большом количестве техники, что сложно скрыть. Такая угроза может оставаться до конца войны, но пока ничего подобного не наблюдается.

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