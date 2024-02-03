Массированный прорыв обороны пехотой: эксперт о сценарии нового штурма Киева

Фронт насыщен FPV-дронами, они используются в атаке и разведке, напомнил Павел Нарожный.

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Павел Нарожный оценил потенциал оккупантов РФ / Минобороны РФ, УНИАН

Повторное масштабное наступление россиян на Киев и на юге Украины на сегодня выглядит проблематичным, заявил военный эксперт Павел Нарожный.

Основная проблема для оккупантов – прорыв украинской обороны, подчеркнул он в комментарии Фокусу.

При этом эксперт напомнил, что в районе Работино Запорожской области сосредоточено стоит около 70 тысяч наших бойцов.

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"Да, они уставшие, им не хватает снарядов, но все же это мощная сила. У ВСУ имеются запасы и на других направлениях, их можно перекинуть. Фронт насыщен FPV-дронами, они используются в атаке и разведке. Бронетехника противника будет легкой целью для них. Прорвать оборону можно большим количеством пехоты, но придется проходить минные поля", — отметил он.

Собеседник обратил напомнил, что оккупанты уже несколько месяцев безуспешно и с большими потерями пытаются захватить Авдеевку Донецкой области, несмотря на то, что она намного удобнее для ВС РФ в плане наступления - близко граница с Россией и можно легко перебрасывать боеприпасы и технику.

"У врага также нехватка в людском ресурсе. Да, их больше, но для прорыва обороны нужно собрать в 5-6 раз больше людей и все они должны быть готовы умирать на минных полях", — добавил Нарожный.

Ранее в ОП назвали ошибки контрнаступления и раскрыли стратегию новой атаки ВСУ. Стратегия неизменна, а оперативно-тактические решения должны меняться, говорит Михаил Подоляк.

Напомним, ранее Владимир Зеленский рассказал об угрозе Третьей мировой и сроках окончания войны. Геополитически и финансово можно остановить Россию в войне, убежден глава государства.

Как сообщалось ранее, Зеленский назвал численность армии Украины. По словам главнокомандуюющего страны, идет речь о 880 тысячах солдат. Об этом он рассказал в интервью немецкому телеканалу ARD.

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