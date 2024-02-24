Потери РФ за два года полномасштабного вторжения: в разведке поразили цифрами

За два года конфликта потери России совпадают, а во многих случаях и превышают.

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Украина уничтожили почти 3000 танков РФ / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, 17 отдельная танковая Криворожская бригада

В Министерстве обороны Великобритании заявили, что с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия развернула 130 батальонных тактических групп-не менее 100 тыс. оккупантов

В Минобороны Британии сообщили, что Россия развернула 130 батальонных тактических групп для вторжения в Украину в 2022 году. Это не менее 1300 танков, более 5000 боевых машин пехоты (БМП) и бронетранспортеров (БТР), а также не менее 100 000 военных.

"За два года конфликта потери России совпадают - а во многих случаях и превышают - те, что составляли ее изначальную силу", - считают в разведке. видео дня

По данным Великобритании, подтвержденные потери России включают более 2 700 танков и 5 000 БМП и БТР. Вероятно, около 350 000 человек погибли и ранены.

"Мобилизация, производство и восстановление существующих запасов означают, что потери были компенсированы. Российские силы в Украине теперь численнее, чем в начале войны. Теперь они могут поддерживать атаки вдоль фронта и проводить стратегию атриции против украинских сил", - говорится в сообщении.

Потери РФ на войне: что известно

Напомним, что 17-летний гоголовкомандующий Александр Сырский раскрыл детали, как ВСУ уничтожили три российских самолета. Во время вражеских ударов управляемыми авиабомбами по позициям наших войск, Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины уничтожили сразу три российских самолета: 2 Су-34 и один Су-35.

18 февраля украинские военные поразили самолет ПКС РФ. Жители оккупированного села Дьяково Антрацитовского района увидели, как российский военный самолет упал на улицу, где живут люди, сказал Артем Лысогор.

23 февраля украинские силы уничтожили российский самолет А-50. В России упал самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления а-50. его сбили в ходе совместной операции ГУР и Воздушных сил ВСУ. Его сбили в районе Азовского моря, а обломки упали на территории Краснодарского края.

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