УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Потери РФ за два года полномасштабного вторжения: в разведке поразили цифрами

Юлия Закрепа
24 февраля 2024, 12:31
За два года конфликта потери России совпадают, а во многих случаях и превышают.
Потери РФ за два года полномасштабного вторжения: в разведке поразили цифрами
Украина уничтожили почти 3000 танков РФ / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, 17 отдельная танковая Криворожская бригада

В Министерстве обороны Великобритании заявили, что с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия развернула 130 батальонных тактических групп-не менее 100 тыс. оккупантов

В Минобороны Британии сообщили, что Россия развернула 130 батальонных тактических групп для вторжения в Украину в 2022 году. Это не менее 1300 танков, более 5000 боевых машин пехоты (БМП) и бронетранспортеров (БТР), а также не менее 100 000 военных.

"За два года конфликта потери России совпадают - а во многих случаях и превышают - те, что составляли ее изначальную силу", - считают в разведке.

видео дня

По данным Великобритании, подтвержденные потери России включают более 2 700 танков и 5 000 БМП и БТР. Вероятно, около 350 000 человек погибли и ранены.

"Мобилизация, производство и восстановление существующих запасов означают, что потери были компенсированы. Российские силы в Украине теперь численнее, чем в начале войны. Теперь они могут поддерживать атаки вдоль фронта и проводить стратегию атриции против украинских сил", - говорится в сообщении.

Потери РФ на войне: что известно

Напомним, что 17-летний гоголовкомандующий Александр Сырский раскрыл детали, как ВСУ уничтожили три российских самолета. Во время вражеских ударов управляемыми авиабомбами по позициям наших войск, Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины уничтожили сразу три российских самолета: 2 Су-34 и один Су-35.

18 февраля украинские военные поразили самолет ПКС РФ. Жители оккупированного села Дьяково Антрацитовского района увидели, как российский военный самолет упал на улицу, где живут люди, сказал Артем Лысогор.

23 февраля украинские силы уничтожили российский самолет А-50. В России упал самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления а-50. его сбили в ходе совместной операции ГУР и Воздушных сил ВСУ. Его сбили в районе Азовского моря, а обломки упали на территории Краснодарского края.

Больше интересных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине ВСУ британская разведка
Реклама

Главное за день

Украина сейчас ближе к НАТО, чем когда-либо раньше - Столтенберг

Украина сейчас ближе к НАТО, чем когда-либо раньше - Столтенберг

13:26 Украина
Зеленский из Гостомеля обратился к украинцам во вторую годовщину большой войны

Зеленский из Гостомеля обратился к украинцам во вторую годовщину большой войны

12:32 Украина
Какой погодой начнется весна: после 5 марта будет температурный "сюрприз"

Какой погодой начнется весна: после 5 марта будет температурный "сюрприз"

12:26 Синоптик
Все главные новости

Популярное

Десант уничтожается массово: ситуация возле Авдеевки резко меняется - Лиховий 124762

Десант уничтожается массово: ситуация возле Авдеевки резко меняется - Лиховий

Полнолуние и зеркальная дата в один день: что нельзя делать 24 февраля 60891

Полнолуние и зеркальная дата в один день: что нельзя делать 24 февраля

Когда нужно ложиться спать, чтобы быть выспанным: врачи дали однозначный ответ 26076

Когда нужно ложиться спать, чтобы быть выспанным: врачи дали однозначный ответ

Лечащий врач Миддлтон рассказал о состоянии принцессы 22744

Лечащий врач Миддлтон рассказал о состоянии принцессы

Последние новости

14:03

Пять майоров, три капитана, лейтенант: в сбитом А-50 погибли 10 офицеров РФ - СМИ

13:50

Покажу, как Киев угрожал русской женщине: Маша Машкова показала свой приезд в Украину

13:34

"Решить деньгами": эксперт раскрыл, что будет с отношениями Польши и УкраиныВидео

13:26

Украина сейчас ближе к НАТО, чем когда-либо раньше - Столтенберг

13:22

Найти котенка за 7 секунд сможет только гений: сложная загадка для самых сообразительных

Путин до сих пор грезит новым походом на Киев: Гудименко – об итогах 2 лет войныПутин до сих пор грезит новым походом на Киев: Гудименко – об итогах 2 лет войны
12:58

Коты-вальты и собаки-забияки: рецензия на фильм: "Кот & Пес: безумные приключения"Видео

12:32

Зеленский из Гостомеля обратился к украинцам во вторую годовщину большой войныВидео

12:31

Потери РФ за два года полномасштабного вторжения: в разведке поразили цифрами

12:26

Какой погодой начнется весна: после 5 марта будет температурный "сюрприз"

Реклама
12:20

Гороскоп на завтра 25 февраля: Стрельцу - важный совет, Водолей - финансовый ущерб

11:59

США против серьезных санкций для России: в Bloomberg раскрыли причины

11:55

Байден - о войне: "Украина никогда не будет победой России"

11:50

"Закончит очень плохо": украинский певец рассказал про предателя Бардаша

11:14

"Это не вундерваффе, не чудо-оружие": Романенко объяснил, как F-16 повлияют на фронтВидео

11:12

В Генштабе ВСУ сказали, сколько российских оккупантов сейчас воюет в Украине

10:54

Церковный праздник 25 февраля: что запрещено в день памяти Алексея Чудотворца

10:52

Давно забытый салат из СССР за 5 минут: варить и жарить ничего не надо - восхитительный рецептВидео

10:18

"Вспышка, потом разрывы": в ГУР раскрыли детали ликвидации российского самолета А-50Видео

09:47

"Горящих самолетов РФ станет больше": Сырский заинтриговал заявлением в годовщину вторжения

09:41

"Аврора Мультимаркет" начала благотворительный сбор на дроны для ВСУ через United24 новости компании

Реклама
09:33

В Липецке дрон атаковал крупнейший в РФ металлургический завод – вспыхнул пожарВидео

09:29

Вторая годовщина вторжения РФ: в Киев прибыли западные лидеры – подробности

09:02

Британия поставит Украине боеприпасы на 310 миллионов долларов

08:50

Сбивание самолета А-50: аналитики дали ответ, почему в РФ врут о "дружественном огне"

08:10

Сырьевое проклятие или сколько триллионов долларов Украина теряетмнение

07:42

РФ атаковала Украину дронами и ракетами: в трех областях сбиты 12 "Шахедов" и две Х-59

06:10

Агробароны - зло и угроза национальной безопасностимнение

05:55

"РФ превосходит нас по оружию": генерал сказал, какое вооружение больше всего нужно УкраинеВидео

05:32

Гороскоп на март 2024 для Скорпионов: астролог назвала сроки опасного периодаВидео

04:50

На Украину налетит мощная магнитная буря: бушевать будет почти 6-бальный шторм

03:42

Это первоочередная задача: генерал ВСУ назвал главную цель закона о мобилизации

03:34

Жирные пятна - не приговор для одежды: как вывести стойкие пятна от масла или жира

02:30

Четыре области под угрозой: РФ нацелилась на захват новых земель – генерал ВСУ

01:30

"Пальчики оближешь": как засолить красную рыбу в домашних условияхВидео

23 февраля, пятница
23:44

Не "блуждающий Patriot": в Defense Express раскрыли, чем на самом деле сбили А-50

23:01

Пострадавшие в тяжелом состоянии: РФ атаковала жилой дом в Одессе

22:49

Умерла звезда фильма "За двумя зайцами" и "Свадьба в Малиновке"

22:45

В небе над Херсонщиной после пуска ракеты по Украине исчез Су-34 – соцсети

22:36

Раскололся надвое: очевидцы утверждают, что в России разбился еще один самолет

22:34

Новая любовница Путина пожаловалась диктатору на свое прозвище

Реклама
22:20

Помощь от США на 60$ млрд: в Украину прибыл лидер демократов с мощным сигналом

22:11

В России скончался еще один актер сериалов

22:00

Изнурительные бои и высадка десанта: ВСУ про адскую стадию оборонительной операции

21:40

Дом сгорел дотла: на Сумщине вражеский "Ланцет" убил семью из пяти человекФото

21:26

Российский самолет А-50 сбили благодаря мариупольским партизанам - АндрющенкоФото

21:20

Посевной календарь на март 2024: когда начинать заниматься огородом

21:15

Польша получит 137 миллиардов евро: Еврокомиссия скоро примет важное решение

20:59

Бойцы армии Украины уничтожили новый А50У оккупантов: разведка раскрыла детали

20:55

"Горит камыш": в РФ опозорились заявлением и подтвердили падение А-50

20:44

Самолет А-50: характеристики ликвидированного российского железа

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости Украины
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Синоптик
Магнитная буряПрогноз погоды
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Праздники
Церковный календарь на 2024 годКакой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024
Война с Россией
Карта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять