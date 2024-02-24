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США против серьезных санкций для России: в Bloomberg раскрыли причины

Юлия Закрепа
24 февраля 2024, 11:59
В частности США могли бы арестовать и распределить замороженные российские активы, однако, пока этого не делают.
США против серьезных санкций для России: в Bloomberg раскрыли причины
США избегает серьезных санкций против РФ / коллаж: Главред, фото: УНИАН, Белый дом

Решимость Соединенных Штатов Америки при объявлении нового пакета санкций против России зашла настолько далеко, насколько им хватило опасений из-за риска расшатать мировую экономику.

Как пишет издание Bloomberg, 200-страничный список объектов, базирующихся в России, Объединенных Арабских Эмиратах, Китае и других странах, стал крупнейшим однодневным пакетом санкций против России с начала полномасштабной войны в Украине. В то же время не менее заметными являются компании и сектора, которые не попали в список ограничений:

  • металлургический сектор;
  • энергетический сектор;
  • банки.

"Такая осторожность свидетельствует о том, что, несмотря на все разговоры Байдена (Джо Байден, глава Белого дома, - ред.) о санкциях, его команда все еще не желает преследовать потоки доходов, которые, по мнению экспертов, действительно подорвут российскую экономику, опасаясь вызвать широкие шоки, которые могут отразиться на экономике США", - передает Bloomberg.

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Возможными мишенями для более агрессивного подхода могут стать:

  • иностранные банки, которые помогают стране-террористу закупать технологии и материалы для продолжения войны;
  • торговля обогащенным ураном и металлами, такими как алюминий и никель.

В частности США могли бы арестовать и распределить замороженные российские активы.

"Чтобы действительно повлиять на Россию, нам придется принять более стратегические меры, которые могут оказать негативное влияние на мировую экономику в целом. Нам придется начать принимать более сложные решения и принимать последствия, которые сопровождают эти решения", - заявил бывший чиновник Министерства финансов США Ким Донован.

Также издание напоминает и о том, что США до сих пор не выделили 60 млрд долларов на новые вооружения и боеприпасы Украине, поскольку запрос Байдена застрял в Палате представителей Конгресса США.

Как отметил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, большее количество оружия от Запада, является единственным способом действительно напугать российского диктатора Владимира Путина.

"Много оружия. Действительно большое количество оружия для Украины. Дальнобойного, противоракетного, противолодочного оружия. Остальное-фикция, запоздалое осознание, хронизация процесса, затягивание войны, опасная иллюзия, что можно "отсидеться", - заявил Подоляк.

Напомним, что в Politico назвали страны, которые помогают РФ обходить санкции и изготавливать оружие. Россия нашла способы обходить санкции. За счет этого оккупанты в 2023 году даже увеличили производство ракет и другого оружия, которое используют в войне.

ЕС впервые может применить санкции против Китая. В список компаний, в отношении которых ЕС предлагает применить санкции за помощь России, впервые за время полномасштабного вторжения РФ в Украину попали три фирмы из Китая.

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