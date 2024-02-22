РФ собралась объявить территориальные претензии США: на что "нацелились" у Путина

В России рассматривают возможность отмены "соглашения Шеверднадзе-Бейкера", согласно которому было разграничено морское пространство в Беринговом проливе.

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В правительстве России подтвердили, что Москва готовится отменить "соглашение Шеварднадзе-Бейкера" / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, УНИАН, Википедия

Парламент страны-оккупанта России в ближайшее время может денонсировать Договор о разграничении морских пространств и шельфа в Беринговом море, который был подписан с США в 1990 году. Об этом заявила член комитета Госдумы по международным делам Роза Чемерис.

Как сообщает Интерфакс, она сказала о том, что Госдума рассматривает возможность денонсации "соглашения Шеверднадзе-Бейкера" в рамках мониторинга международных договоров РФ с так называемыми недружественными странами.

"Коллеги из Минсельхоза подтвердят, наверное, следующим будет соглашение о сотрудничестве по Беринговому проливу, заключенное в 1990 году между Шеварднадзе и госсекретарем США Джеймсом Бейкером", - уточнила Чемерис. видео дня

Заместитель министра сельского хозяйства Максим Увайдов подтвердил такие намерения.

Соглашение Шеварднадзе-Бейкера

Соглашение между СССР и США о линии разграничения морских пространств – это договор, которым предусмотрено разграничение экономических зон и континентального шельфа в Чукотском и Беринговом морях, территориальных вод на участке в Беринговом проливе между островами Ратманова (РФ) и Крузенштерна (США).

Договор называют "соглашением Шеварднадзе — Бейкера", поскольку его подписали министр иностранных дел Советского Союза Эдуард Шеварднадзе и госсекретарь Штатов Джеймс Бейкер. Соглашение было подписано 1 июня 1990 года.

Соглашение не ратифицировали ни советский, ни российский парламент. С 15 июня 1990 года он применяется на временной основе на базе договоренности, которая была достигнута при подписании и предусмотрена статьей 25 Венской Конвенции о праве международных договоров 1969 года.

Суть соглашения СССР и США

В рамках договоренностей базой разграничений взяли линию, которая была определена российско-американской конвенцией 1867 года, регламентирующей продажу Россией Аляски и Алеутских островов Соединенным Штатам Америки.

Что получили США

По условиям соглашения США в Беринговом море получили часть исключительной экономической зоны Советского Союза площадью 23,7 тысячи км². Впрочем, она была фактически передана от СССР Штатам еще в 1977 году.

Также Штаты получили часть исключительной экономической зоны СССР площадью 7,7 тысячи км².

Кроме того, Союз передал Соединенным Штатам участок континентального шельфа площадью 46,3 тыс. км² в открытой части Берингова моря, которая находится за пределами 200 морских миль от исходных линий.

Карта границы России и США в Беринговом проливе / Википедия

В России неоднократно критиковали договор и считают его сомнительным с точки зрения правомерности и своих интересов. Там предполагают, что инициаторы подписания документа не провели нужных предварительных обсуждений, прежде чем его подписать.

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