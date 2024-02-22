Какие именно ATACMS получит Украина: Коваленко оценил арсенал ракет США

Однако судьба такой передачи неизвестна - будет зависеть от голосования конгрессменов.

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Украина уже испытала ATACMS на поле боя / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, Википедия

Вероятнее всего, в обозримом будущем Украина может получить ракеты M57, уверен военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

Коваленко отметил главную изюминку этой ракеты - боевая часть проникающего типа WAU-23/B, которая значительно эффективнее и мощнее, чем БЧ М48.

Еще один вариант, который рассматривает Коваленко, - M57E1.

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"Не думаю, что эти ракеты мы можем сразу получить, но все же не исключено. Дело в том, что M57E1 - это проект модернизации имеющихся на балансе М39 и М39А1 до модификации М57, в том числе и с заменой боевой части на боеголовку WAU-23/B. Но в отличие от серийной М57, модификация Е1 имеет электронный дальномер, позволяющий инициировать воздушный взрыв, а не контактный", - объяснил эксперт.

Воздушный взрыв осколочно-фугасной боевой части, добавил он, позволяет покрыть значительно большую площадь по поверхности, нежели взрыв контактного, проникающего типа. И он наиболее эффективен при применении по скоплению техники и живой силы.

Коваленко констатирует, что на сегодня у США на балансе стоят ракеты ATACMS, из которых только модификация M39 (ATACMS Block I) обладает дальностью поражения целей 165 км, все остальные - 300 км.

Тем не менее эксперт не исключает, что все эти модификации вполне могут быть переданы Украине.

Особенности применения каждой из этих модификаций позволит одинаково эффективно бороться как против аэродромов, живой силы, скопления техники, так и отдельно стоящих объектов бункерного типа и просто незаконной застройки посреди пролива. Дальность поражения позволяет охватить все временно оккупированные территории.

Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

США готовы передать Украине ATACMS большой дальности

Ранее NBC News писал, что если Конгресс США одобрит законопроект помощи для Украины, то в одном из первых пакетов будут ракеты ATACMS большой дальности.

В конце прошлого года США начали поставлять Украине ATACMS, но до сих пор они предоставили только более старые системы средней дальности.

Но вопрос финансирования США поставок оружия в Украину остается неопределенным из-за противодействия со стороны бывшего президента Дональда Трампа и его союзников-республиканцев в Конгрессе.

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