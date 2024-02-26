Запирают в огненном мешке: Свитан о тяжелых боях в Крынках

Украинские Силы обороны героически противостоят российским захватчикам на юге страны.

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Свитан о тяжелых боях в Крынках / коллаж: Главред, фото: скриншот DeepState, 22 ОМБ

На Левобережье Херсонской области Силы обороны Украины в тяжелейших боях уничтожают врага. О ситуации в этом населенном пункте рассказал военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор Роман Свитан в интервью "24 Каналу".

По словам эксперта, в Крынках Херсонской области, где ранее комментировала ситуацию спикер Сил обороны Юга Наталья Гуменюк, происходят бои. Все вражеские заявления были лишь показателным моментом для российских СМИ. По словам Гуменюк, противник как зашел в населеный пункт, так и вышел из него. Однако есть нюанс - вышли захватчики с большими потерями.

Свитан добавил, что сейчас главная задача Вооруженных сил Украины на левом берегу - это разведка боем, а не создание линии фронта. То есть, они определяют точки врага для того, чтобы накрыть их артиллерией.

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"Или побудить открытие огня на себя. Это очень сложная и опасная задача - провоцировать движение колонн врага на себя, для того, чтобы их замкнуть в огненный мешок: когда за колонной открывается огонь сверху и врага раздавливает по нашим рубежам", - объяснил эксперт.

Кто такой Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

Ситуация на фронте

Как сообщал Главред, вооруженные силы Украины с боями отошли на западные окраины Ласточкино на Авдеевском направлении, подтвердил в комментарии hromadske спикер ОСУЛ "Таврия" Дмитрий Лиховой.

Также, начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов прокомментировал выход подразделений ВСУ из Авдеевки Донецкой области. По его словам, при выходе из Авдеевки в российский плен попало небольшое количество военнослужащих Сил обороны Украины, сообщает ТСН.

К тому же, омбудсмен Дмитрий Лубинец прокомментировал расстрел российскими оккупантами девятерых украинских пленных в районе Бахмута Донецкой области. "Очередное военное преступление вероятно произошло 24 февраля 2024 года в Бахмутском районе. На видео, которое нам удалось получить, видно, что украинские военные сдаются в плен: их руки были подняты вверх, они показывали, что безоружны и не несут угрозы. Россияне должны были взять их в плен, но вместо этого беспощадно расстреляли", - написал украинский омбудсмен.

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