Массовый расстрел пленных бойцов ВСУ: Лубинец о деталях страшного преступления РФ

Россия в очередной раз нарушила нормы международного гуманитарного права, подчеркнул Дмитрий Лубинец.

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Дмитрий Лубинец прокомментировал военное преступление РФ / Коллаж: Главред, Фото: Facebook/dmytro.lubinets, скриншот

Омбудсмен Дмитрий Лубинец прокомментировал расстрел российскими оккупантами девятерых украинских пленных в районе Бахмута Донецкой области.

"Очередное военное преступление вероятно произошло 24 февраля 2024 года в Бахмутском районе. На видео, которое нам удалось получить, видно, что украинские военные сдаются в плен: их руки были подняты вверх, они показывали, что безоружны и не несут угрозы. Россияне должны были взять их в плен, но вместо этого беспощадно расстреляли", - написал украинский омбудсмен.

По его словам, точное количество казненных россиянами украинцев неизвестно, вероятно, их было по меньшей мере семь человек.

видео дня

"Такой расстрел - это военное преступление! Сейчас нам также известно из какой воинской части российской армии военные, беспощадно казнившие украинцев", - подчеркнул он.

Лубинец добави, что этот случай необходимо зафиксировать как очередное нарушение Россией норм международного гуманитарного права.

Кто такой Дмитрий Лубинец Дмитрий Валерьевич Лубинец (родился 4 июля 1981 года, Волноваха, Донецкая область) — украинский юрист и политик. В 2010-2014 годах был депутатом Волновахского городского совета VI созыва. Член Постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы. 1 июля 2022 года Верховная Рада назначила Лубинца уполномоченным (омбудсменом) ВРУ по правам человека. Это решение поддержали 250 депутатов, пишет Википедия.

Ранее сообщалось о том, что оккупанты расстреляли пленных бойцов ВСУ. Российские захватчики расстреляли безоружных украинских воинов после того, как они попали в плен.

Как сообщалось ранее, оккупанты расстреляли двоих украинских военнопленных. Российские захватчики расстреляли двоих украинских воинов после того, как они попали в плен.

Напомним, ранее сообщалось о том, что оккупанты расстреляли пленных украинских десантников. Оккупанты РФ поставили троих бойцов ВСУ на колени и расстреляли практически в упор.

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