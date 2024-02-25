В ВСУ официально подтвердили уход на западную окраину Ласточкино: что говорят

Оккупанты продолжали движение на Авдеевском направлении.

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Российские оккупанты давят на ВСУ под Авдеевкой / Коллаж Главреда. Фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, DeepState

Вооруженные силы Украины с боями отошли на западные окраины Ласточкино на Авдеевском направлении, подтвердил в комментарии hromadske спикер ОСУЛ "Таврия" Дмитрий Лиховой.

Украинские военные отошли, заняв подготовленные оборонительные позиции, сказал он.

"Продолжаются ожесточенные бои, враг постоянно применяет управляемые авиабомбы, артиллерию, FPV-дроны", - ответил Лиховой. видео дня

Потеря Ласточкиного

Ранее о вероятном уходе ВСУ от населенного пункта писал эксперт BILD Юлиан Репке. По данным аналитика,российские войска вошли в село Ласточкино, ранее ВСУ отступили из села Степное на том же направлении.

В то же время OSINT-сообщество Deepstate еще 24 февраля писало об оккупации села.

"Враг оккупировал Ласточкино. Россияне продолжают давить на Северное и Орловку", - говорилось в сообщении аналитиков.

Что известно о селении Ласточкино? Ласточкино-поселок в Ясиноватском районе Донецкой области. Земли поселка граничат с западными окраинами г. Авдеевка, а именно с Авдеевским коксохимом. Населенный пункт очень сильно пострадал от обстрелов российских оккупантов, которые продолжаются с начала полномасштабного вторжения. Ситуация сильно обострилась в октябре 2023 года. С февраля 2024 года поселок оказался в российской оккупации. Об этом сообщает Википедия.

Захват Авдеевки

17 февраля украинское командование официально заявило о выходе ВСУ из Авдеевки, где четыре месяца продолжалось непрерывное наступление русских захватчиков.

Очевидно, что Россия воспользовалась моментом законодательной неопределенности относительно дальнейшей помощи Украине со стороны США, ситуацию усугубляло значительное сокращение в ВСУ боеприпасов, чтобы отражать атаки врага.

The New York Times писала, что российские войска уже собрали на некоторых направлениях группировки более 100 тысяч оккупантов. Всего речь идет об открытии 5 оперативных направлений.

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