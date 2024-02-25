Ситуация очень сложная: враг мог захватить еще два важных села - BILD

По данным аналитика, российские оккупанты могли захватить село Ласточкино возле Авдеевки и Работино в Запорожской области.

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Российские оккупанты зашли в Работино и Ласточкино / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, 22 окрема механізована бригада

Российские оккупанты постоянно подтягивают новые резервы после захвата Авдеевки и продвигаются вперед. Вражеские войска могли зайти в Ласточкино в 2 км к западу от Авдеевки. Об этом сообщает эксперт BILD по анализу открытых данных Юлиан Рёпке.

"В Донецкой области российские войска вошли в село Ласточкино в 2 км к западу от Авдеевки. Ранее ВСУ отступили из села Степовое на том же направлении", - написал Рёпке.

Что известно о поселке Ласточкино? Ласточкино - посёлок в Ясиноватском районе Донецкой области. Земли поселка граничат с западными окраинами г. Авдеевка, а именно с Авдеевским коксохимом. Населенный пункт очень сильно пострадал от обстрелов российских оккупантов, которые продолжаются с начала полномасштабного вторжения. Ситуация сильно обострилась в октябре 2023 года. С февраля 2024 года поселок оказался в российской оккупации. Об этом сообщает Википедия. видео дня

Он также утверждает, что оккупанты пытаются захватить Работино в Запорожской области. Сообщается, что враг захватил большую часть села.

Что известно о селе Работино? Работино - село в Токмакской городской общине Пологовского района Запорожской области Украины. Оно находится в 20 км от города Токмак. С начала марта 2022 года российские оккупанты захватили населенный пункт. В августе 2023 года украинские военные деоккупировали село в ходе контрнаступления. Ожесточенные бои за село продолжаются. Об этом сообщает Википедия.

Рёпке заявляет, что врагу якобы удалось захватить 4 села на разных участках фронта всего за 4 дня. В то же время он акцентирует внимание на том, что из-за отсутствия необходимой поддержки со стороны Запада Украина оказывается в тяжелом положении.

"Сегодняшний уровень поддержки Запада приведёт к победе России в среднесрочной перспективе", — утверждает аналитик.

Российские оккупанты зашли в Работино и Ласточкино / фото: BILD

В то же время стоит отметить, что украинское командование не подтвердило такие заявления.

Ситуация на Авдеевском направлении

Напомним, 20 февраля оккупантам удалось прорваться к Ласточкиному. Российские захватчики попытались атаковать позиции 224 ОШБр с 6 БМП и 1 танком, поддерживая пехоту, в районе поселка. Тем не менее украинским силам удалось разгромить вражескую технику, отбить штурм и нейтрализовать оккупантов.

Также российские оккупанты продолжают атаки под Авдеевкой. По словам Юлиана Репке, Степное имеет стратегическое значение для РФ, которая пыталась окружить Авдеевку с севера. Бои за Степное продолжались с октября 2023 года и сейчас оккупанты, вероятно, закрепились в поселке.

Кроме этого, на Авдеевском и Марьинском направлениях самая динамичная ситуация. Спикер оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховий сообщил, что ВСУ удалось восстановить несколько позиций, а также захватить в плен более 15 оккупантов во время контактных боев.

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