РФ продвигается возле Авдеевки, враг мог захватить Степовое - BILD

Бои за Степовое продолжались с октября 2023 года. Украинские военные держали село под огневым контролем.

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Россияне могли захватить Степовое возле Авдеевки / Коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, 30 отдельная механизированная бригада им. князя Константина Острожского

Украинские военные были вынуждены выйти из Авдеевки и занять более выгодные позиции. Однако российские оккупанты не прекращают атаковать позиции ВСУ. Они могли захватить еще один населенный пункт - село Степовое к северо-западу от Авдеевки. Об этом заявил эксперт BILD по анализу открытых данных Юлиан Рёпке.

Как сообщается, бои за Степовое длились с октября 2023 года. Этот населенный пункт был важен для РФ, так как они хотели окружить Авдеевку с севера. По данным Рёпке, в декабре украинские военные отошли в Бердычи и продолжали держать территорию между Степовым и ж/д насыпью под огневым контролем. ВСУ постоянно накрывали мощным огнем россиян, которые пытались зайти в Степовое.

Эксперт утверждает, что после захвата Авдеевки оккупантам якобы удалось закрепиться в Степовом. В то же время ВСУ продолжают держать оборону.

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"Украинские ударные рейды, которые ранее доходили до западной части Степового, теперь осуществляются из восточной части Бердычей ... Россияне либо построили собственные укрепления на западной оконечности Степового, либо используют траншеи, построенные, но позже оставленные украинскими войсками", — пишет Рёпке.

Россияне могли захватить Степовое возле Авдеевки / фото: BILD

Стоит отметить, что украинское командование не подтвердило информацию якобы о захвате Степового.

Выход ВСУ из Авдеевки

Ночью 17 февраля Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о выводе украинских подразделений из Авдеевки. Командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский позже заявил, что украинские военные "в соответствии с полученным распоряжением, вышли из Авдеевки на заранее подготовленные позиции".

В Пентагоне прокомментировали уход украинских сил из Авдеевки, назвав это решение "стратегическим". По словам заместителя спикера Пентагона Сабрины Сингх, защитников Украины вывели из города для сохранения артиллерии и снарядов, которых критически не хватает без помощи США.

Захват Авдеевки Россией считается важным показателем изменения хода полномасштабной войны, которая продолжается уже почти полные два года, заявил начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов.

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