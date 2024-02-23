УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

РФ продвигается возле Авдеевки, враг мог захватить Степовое - BILD

Ангелина Подвысоцкая
23 февраля 2024, 16:31
Бои за Степовое продолжались с октября 2023 года. Украинские военные держали село под огневым контролем.
ВСУ
Россияне могли захватить Степовое возле Авдеевки / Коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, 30 отдельная механизированная бригада им. князя Константина Острожского

Украинские военные были вынуждены выйти из Авдеевки и занять более выгодные позиции. Однако российские оккупанты не прекращают атаковать позиции ВСУ. Они могли захватить еще один населенный пункт - село Степовое к северо-западу от Авдеевки. Об этом заявил эксперт BILD по анализу открытых данных Юлиан Рёпке.

Как сообщается, бои за Степовое длились с октября 2023 года. Этот населенный пункт был важен для РФ, так как они хотели окружить Авдеевку с севера. По данным Рёпке, в декабре украинские военные отошли в Бердычи и продолжали держать территорию между Степовым и ж/д насыпью под огневым контролем. ВСУ постоянно накрывали мощным огнем россиян, которые пытались зайти в Степовое.

Эксперт утверждает, что после захвата Авдеевки оккупантам якобы удалось закрепиться в Степовом. В то же время ВСУ продолжают держать оборону.

видео дня

"Украинские ударные рейды, которые ранее доходили до западной части Степового, теперь осуществляются из восточной части Бердычей ... Россияне либо построили собственные укрепления на западной оконечности Степового, либо используют траншеи, построенные, но позже оставленные украинскими войсками", — пишет Рёпке.

Степовое
Россияне могли захватить Степовое возле Авдеевки / фото: BILD

Стоит отметить, что украинское командование не подтвердило информацию якобы о захвате Степового.

Выход ВСУ из Авдеевки

Ночью 17 февраля Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о выводе украинских подразделений из Авдеевки. Командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский позже заявил, что украинские военные "в соответствии с полученным распоряжением, вышли из Авдеевки на заранее подготовленные позиции".

В Пентагоне прокомментировали уход украинских сил из Авдеевки, назвав это решение "стратегическим". По словам заместителя спикера Пентагона Сабрины Сингх, защитников Украины вывели из города для сохранения артиллерии и снарядов, которых критически не хватает без помощи США.

Захват Авдеевки Россией считается важным показателем изменения хода полномасштабной войны, которая продолжается уже почти полные два года, заявил начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов.

Другие новости о выходе из Авдеевки:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине Авдеевка вторжение России бои за Авдеевку Ситуация в Авдеевке
Реклама

Главное за день

У РФ перевес, враг бросает в бой резервы: ВСУ на востоке срочно нужны боеприпасы

У РФ перевес, враг бросает в бой резервы: ВСУ на востоке срочно нужны боеприпасы

16:39 Украина
РФ продвигается возле Авдеевки, враг мог захватить Степовое - BILD

РФ продвигается возле Авдеевки, враг мог захватить Степовое - BILD

16:31 Украина
Украину ждет тяжелый год, РФ планирует увеличить войска до 1 млн и наступать летом-осенью – Гетьман

Украину ждет тяжелый год, РФ планирует увеличить войска до 1 млн и наступать летом-осенью – Гетьман

16:25 Эксклюзивы
Все главные новости

Популярное

Из-за этого умерла Началова : подруга раскрыла диагноз Пугачевой 4113

"Из-за этого умерла Началова": подруга раскрыла диагноз Пугачевой

Роспропаганда слепила с Путина «пилота», но появился позорный нюанс 3861

Роспропаганда слепила с Путина "пилота", но появился позорный нюанс

Отвратительное чудовище : Сумская публично набросилась на своего племянника 3742

"Отвратительное чудовище": Сумская публично набросилась на своего племянника

Что может заставить Путина вывести войска из Украины: генерал назвал 2 причины 3723

Что может заставить Путина вывести войска из Украины: генерал назвал 2 причины

Последние новости

16:52

У спатифиллума сохнут кончики листьев: девушка показала, как помочь цветку

16:48

Почему собака внезапно перестала есть: владельцам животных стоит бить тревогу

16:39

У РФ перевес, враг бросает в бой резервы: ВСУ на востоке срочно нужны боеприпасы

16:35

3 лучших способа растопить мед: каких методов следует избегать, чтобы сохранить пользу

16:31

РФ продвигается возле Авдеевки, враг мог захватить Степовое - BILD

Блокада границ касается всего Евросоюза, решение проблемы стоит искать в Брюсселе – КульпаБлокада границ касается всего Евросоюза, решение проблемы стоит искать в Брюсселе – Кульпа
16:30

Лечащий врач Миддлтон рассказал о состоянии принцессы

16:25

Украину ждет тяжелый год, РФ планирует увеличить войска до 1 млн и наступать летом-осенью – ГетьманЭксклюзив

16:18

F-16 скоро появятся в небе Украины: Дания назвала сроки передачи истребителей

15:55

Высыпанное зерно и взорванные на минах комбайны: что происходит на границе с Польшей

Реклама
15:51

В Бельгии сделали заявление о сроках передачи F-16 Украине

15:47

РФ собирает на востоке мощный штурмовой "кулак": генерал ГУР назвал направление

15:40

"Издевались из-за песни": украинская певица хотела покончить жизнь самоубийством

15:20

ВСУ надо 3 компонента: латвийский генерал назвал единственный способ победить РФ

15:19

Нельзя относиться серьезно: Лорак высказалась по поводу хейта

15:14

"Группу уничтожают сразу": ситуация возле Авдеевки становится все жарче - 3 ОШБр

14:54

Плюсы небольшого роста у мужчин: на что они способны

14:53

Угроза массированного удара РФ 24 февраля: в ВСУ сделали важное предупреждение

14:28

Средняя пенсия будет 5,7 тысяч гривен: премьер - о повышении выплат в марте

14:17

Когда нужно ложиться спать, чтобы быть выспанным: врачи дали однозначный ответ

14:17

На изображении семейного ужина скрыта ошибка: только единицы найдут ее за 19 секунд

Реклама
14:16

Так говорить ребенку не нужно: безобидная фраза, которая не сработает в воспитании

13:40

"Поздравили" оккупантов c 23 февраля: в Крынках морпехи ВСУ подняли флаг УкраиныВидео

13:31

РФ может напасть на 5 стран НАТО: генерал указал на опасный нюансВидео

13:21

Сгорит все счастье: что категорически нельзя делать 24 февраля

13:19

Церковный праздник 24 февраля: запреты в день обретения главы Иоанна Предтечи

13:00

В свадебном платье и с кольцом: Алина Гросу показала избранника

12:59

Россияне нацелились на захват 4 областей: генерал ВСУ оценил заявления Путина

12:23

Когда будут переговоры с Россией и на каких условиях: Зеленский ответил

12:18

Демобилизация срочников: Рада одобрила предложение Зеленского

12:07

Потап и Каменских явились на красную дорожку в США не вместе

11:59

Как избавиться от плесени во всем доме: полезные народные методы

11:49

Колонну РФ сожгли в пепел: мощный удар десантников ВСУ попал на видеоВидео

11:38

Как научиться откладывать деньги: эксперты назвали 5 правил экономии в 2024 году

11:24

"Мы не будем просто стоять": Зеленский анонсировал новое контрнаступление

11:22

Фото удивило: Ким Кардашьян попыталась продать свою грязную сумку за 70 тысяч долларов

11:17

"Из-за этого умерла Началова": подруга раскрыла диагноз Пугачевой

11:16

Свежие и хрустящие овощи: как правильно хранить листья салата в холодильнике

11:02

Передача новых партий ATACMS Украине: в Белом доме сделали важное заявление

11:00

Виктория Бекхэм получила серьезную травму на тренировке

10:46

РФ стянула "огромное" число артиллерии: в ОП назвали самые опасные участки фронта

Реклама
10:42

Зеленский показал видео с тренировок украинских пилотов на F-16Видео

10:40

Гороскоп на завтра 24 февраля: Раку - сильное переживание, Весам - новый контракт

10:33

"Я тебя...": что сказал Чарльз Диане в ночь перед свадьбой

10:14

"Ситуация тяжелая": генерал Романенко оценил наступление россиян на Харьковщине

10:06

Зеленский пригласил Байдена и Трампа в Украину и назвал цель визита

09:43

У РФ крупные потери на четырех направлениях: ВСУ "перемололи" сотни оккупантов

09:08

"Вещи, которые долго не менялись": Зеленский назвал причину отставки Залужного

09:05

Оккупанты могли захватить еще один населенный пункт на Донбассе - ISW

08:31

"Путин - угроза для всего мира": Зеленский сказал, когда закончится война в Украине

08:17

"Десятки тысяч людей": Зеленский назвал соотношение потерь Украины и России

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Персоны
Кирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новости
Война с Россией
Россия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревог
Интересное
Спорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Гороскоп
Лунный календарь 2024Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Праздники
Какой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 год
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять