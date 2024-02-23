Десант уничтожается массово: ситуация возле Авдеевки резко меняется - Лиховий

Ситуация на линии соприкосновения динамичная и враг пытается достичь результатов к российскому празднику, отметил спикер ОСГВ "Таврия".

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ВСУ отбили у оккупантов некоторые позиции под Авдеевкой / Коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, 17-я отдельная танковая Криворожская бригада имени Константина Пистушка

Самая динамичная ситуация на Авдеевском и Марьинском направлениях. За сутки Силы обороны отбили 61 атаку оккупантов в зоне ответственности ОСГВ "Таврия". Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховий в эфире телемарафона.

"На Марьянском направлении произошло 43 боевых столкновения, на Авдеевском направлении - 10. Оккупанты применяют малые штурмовые группы численностью в отделение с применением небольшого количества бронетехники. Они ее используют для высадки наземного десанта, который массово уничтожается", - отметил Лиховий.

По его словам, украинским военным удалось восстановить несколько позиций за предыдущие двое суток. Также во время контактных боев в плен сдались более 15 оккупантов.

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"Что касается Авдеевского направления, позавчера там было захвачено в плен более десятка оккупантов. Вчера эта тенденция продолжилась, в плен попали 5 россиян. Это следствие близких контактных боев, когда не только враг наступает, но и наши силы восстанавливают позиции и захватывают врага врасплох, берут в плен", - добавил Лиховий.

Кроме этого, Лиховий отреагировал на то, что россияне якобы захватили победу. Он отметил, что там отбывают интенсивные бои, однако безуспешные для оккупантов.

"Ситуация на линии соприкосновения динамичная и вчера враг атаковал в районе сел Новомихайловка, Георгиевка и Победа 43 раза в целом. Это очень много, как для небольшого отрезка на линии фронта. Вероятно, они были приурочены к попытке получить каких-то результатов перед 23 февраля, какой у них праздник. Попытки их были безуспешны, а некоторые позиции были восстановлены", – рассказал спикер ОСГВ "Таврия".

Ситуация на фронте

Как сообщал Главред, российские оккупанты продолжают атаки под Авдеевкой. По словам Юлиана Репке, Степное имеет стратегическое значение для РФ, которая пыталась окружить Авдеевку с севера. Бои за Степное продолжались с октября 2023 года и сейчас оккупанты, вероятно, закрепились в поселке.

Также на Лимано-Купянском направлении продолжаются тяжелые бои с превосходящими силами противника, сообщил начальник пресс-службы ОСГВ "Хортица", капитан Илья Евлаш. Украинским воинам срочно необходимо увеличить поставки боеприпасов для уничтожения врага.

Напомним, оккупанты не смогут проломить оборону Украины, но стране сейчас не хватает ресурсов для успешного наступления. Украинские военные сосредоточатся на держании обороны, отражении атак и ликвидации оккупантов, заявил политический эксперт, военнослужащий Кирилл Сазонов.

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