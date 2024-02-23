"Украина не может наступать": боец ВСУ дал прогноз, сможет ли армия РФ проломить оборону

У Украины сейчас нет достаточного количества ресурсов, чтобы проводить успешные наступления, считает военнослужащий.

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Боец ВСУ дал прогноз, сможет ли армия РФ проломить нашу оборону/ коллаж: Главред, фото: 59 ОМПБр Якова Гандзюка, скрин

Российские оккупанты не смогут проломить нашу оборону, но у Украины сейчас недостаточно ресурсов, чтобы осуществлять успешные наступления. Сейчас основной задачей украинских военных является держать оборону, отражать атаки и утилизировать российских захватчиков.

Такое мнение высказал политический эксперт, военнослужащий Кирилл Сазонов в интервью OBOZ.UA. Но при этом он подчеркнул, что война является динамичным процессом, поэтому делать какие-то прогнозы очень трудно.

"Война – это динамика, и здесь делать какие-то прогнозы очень трудно. Мы помним, что Россия собиралась взять Киев за три дня, а всю Украину – за неделю. Многие западные аналитики соглашались с этими прогнозами, но из этого ничего не вышло. Если взять тот же Купянск, где стоит наша основная 41 бригада, то ребята держат оборону довольно жестко. Все попытки врага продвинуться вперед получают отпор. Думаю, что на фронте в целом будет подобная ситуация. Россияне не смогут проломить нашу оборону, а у нас сейчас недостаточно ресурсов для успешного наступления", – отметил Сазонов. видео дня

Поэтому украинские воины будут держать оборону, отражать атаки, а основную задачу по утилизации оккупантов на себя возьмет наша артиллерия и дроны, отметил военнослужащий ВСУ.

"Кто-то будет работать по тылу, кто-то по коммуникациям, кто-то, как наша 41-я бригада, будет пресекать попытки подбросить сюда подкрепление. Война будет такой", – сказал он.

По словам Сазонова, эта война меняется. Она не похожа ни на войну в Афганистане, ни на чеченскую кампанию, которую вела Россия.

"Сейчас основную задачу выполняют артиллерия, ракеты и дронщики. Но это не значит, что пехоте и танкистам не будет работы, ведь фронт кто-то должен держать. Мы видим, что Россия активно идет на "мясные штурмы", они имеют успешный опыт забрасывания Авдеевки авиационными бомбами. Вероятнее всего, они будут действовать именно так. А мы будем действовать против этого", – подытожил он.

Кто такой Кирилл Сазонов? Известный украинский политолог, блогер, боец ВСУ

Война в Украине

Ранее генерал-лейтенант запаса, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор, экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко оценил заявления Путина и отметил, что россияне нацелились на захват 4 областей.

Также ранее сообщалось, что в крынках морпехи ВСУ подняли флаг Украины. Российские захватчики также неудачно попытались установить флаг РФ в крынках.

Напомним, латвийский генерал назвал единственный способ одержать победу над РФ и отметил, что ВСУ надо 3 компонента для продвижения на фронте. Учитывая ресурсы Украины, маловероятно, что она одержит окончательную победу в этом году, считает командующий Нацгвардии Латвии.

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