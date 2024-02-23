'Завтра мы не можем': Шмыгаль с министрами приедет на границу с Польшей - Зеленский

Приезд польской стороны под вопросом, поскольку это "их личное решение", заявил президент Украины.

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Шмыгаль с делегацией едет на границу с Польшей / Коллаж: Главред, фото: скриншот с видео, PAP

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль вместе с группой министров в пьяницу, 23 февраля, совершит поездку на украинско-польскую границу. Украинская делегация будет пытаться решить вопрос блокады границы, связанной с протестами поляков. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Дании Метте Фредериксен.

"Наш премьер-министр вместе с соответствующими министрами, которые работают над вопросами экспорта, импорта, товарооборота, которые отвечают за логистику, за инфраструктуру, за агропромышленный комплекс, руководители пограничной службы - эта группа во главе с премьер-министром сегодня будет на границе с Польшей. Будут ли польские коллеги - это их личное решение", - подчеркнул президент.

Зеленский отметил, что завтра такую встречу организовать нельзя, поскольку "завтра у нас два года этой борьбы, два года войны".

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"Я не к тому, что нам кто-то предлагал завтра. Мы сказали это открыто, что мы готовы с предложениями, с решениями, с шагами навстречу. Мы будем готовы к 24 (февраля - ред.) быть на границе. И польская сторона будет или не будет-мне это неизвестно. То, что мы говорим, мы обычно стараемся делать", - подчеркнул президент.

Он также поблагодарил украинских фермеров за то, что они самостоятельно не блокируют границу, даже несмотря на трудности, когда их продукты питания не перевозятся через Польшу. Зеленский отметил, что "для нас важно сохранить наши отношения (с Польшей - ред.), но также и сохранить правду".

"Украинское зерно не идет на рынок Польши. По желанию польской стороны. Мы обнаружили новые пути. Но когда мы говорим о транзите, это немного выходит за рамки европейского законодательства. Поэтому мы готовы и будем делать все, чтобы решить этот вопрос", - заявил глава государства.

Блокада границы поляками

Как сообщал Главред, 21 февраля президент Украины Владимир Зеленский обратился к правительству Польши в связи с протестами польских фермеров и блокадой границы. Он предложил Дуде и Туску встретиться на границе.

22 февраля Туск отказал Зеленскому в визите на границу. Вместо этого премьер-министр Польши предложил встретиться в Варшаве 28 марта.

Также 23 февраля польские забастовщики высыпали из грузовых вагонов украинский рапс. Укрзализныця готовит обращение в правоохранительные органы Польши. Также, украинские военные привезли на границу с Польшей уничтоженную сельскохозяйственную технику, чтобы показать последствия войны, начатой Россией.

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