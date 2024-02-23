Протесты польских фермеров отличаются от предыдущих забастовок - ГПСУ

Польские фермеры, в отличие от польских перевозчиков в ноябре 2023 года, не передавали Украине никаких запросов. Это один из пунктов, отличающих эти протесты на границе, рассказал в эфире 24 канала представитель пограничной службы Андрей Демченко.
Демченко подозревает, что в этом случае поляки в первую очередь беспокоятся из-за конкуренции с украинскими товарами, которые следуют дальше в Европу.
"Информация поступала от польских пограничников, что тогда отмечались определенные требования, которые доносились до украинской стороны якобы "почему стоят польские перевозчики и что они конкретно хотят". В этом случае от польских пограничников мы не получали информацию о том, чтобы польские фермеры выдвигали какие - то требования по Украине", - высказался Демченко.видео дня
Также в ГПСУ обратили внимание на антиукраинские заявления отдельных протестующих.
"Мы видим их неискренние эмоции в отношении украинцев, когда они, блокируя границу, сталкиваются с водителями грузовиков и пассажирами, которые следуют автобусам", - добавил представитель пограничной службы.
Блокирование фермерами польско-украинской границы
Во время протестов на польско-украинской границе 20 февраля один из пикетчиков привез с собой плакат с призывом к кремлевскому диктатору Владимиру Путину "разобраться с Украиной". На передней части машины также был прикреплен большой флаг СССР.
Фермеру будет направлено сообщение в связи с пропагандой тоталитарного режима.
В то же время СМИ пишут, что фермером якобы является Петр Панасюк. Сайт "Миротворец" обозначил мужчину как российского агента. Ведь в своих соцсетях он регулярно постит откровенные фейки об Украине и украинской армии, а также одобряет и рекламирует преступные действия оккупационных войск.
Интересно, что Петр Панасюк сотрудничает с другим участником протестов Рафалом Меклером, который так же имеет много "бизнес-связей" с россиянами и белорусами.
Накануне новых протестов на польско-украинской границе президент Владимир Зеленский отметил, что события на границе с Польшей нельзя рассматривать как что-то нормальное или обыденное.
"Через польскую границу проходит лишь 5% нашего агроэкспорта. Так что на самом деле ситуация не в зерне, а, скорее, в политике. И под Купянском, неподалеку от границы с Россией, где не стихает вражеская артиллерия, новости с границы с Польшей выглядят просто издевательски", - подчеркнул он.
Стоит заметить, что это не первый скандал, которым заканчивались протесты польских фермеров. 20 февраля польские протестующие ужесточили ограничения на границе с Украиной. Они перекрыли железнодорожные пути и рассыпали зерно из грузового вагона. А 15 февраля во время протестов во Вроцлаве демонстранты, среди прочего, забросали здание Еврокомиссии во Вроцлаве яйцами. Во время беспорядков польские фермеры также уничтожили баннер "Солидарны с Украиной", который сначала облили красной краской и тоже забросали яйцами.
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