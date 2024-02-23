Протесты польских фермеров отличаются от предыдущих забастовок - ГПСУ

В Украине обратили внимание на антиукраинские действия отдельных забастовщиков.

https://glavred.info/ukraine/protesti-polskih-fermeriv-vidriznyayutsya-vid-poperednih-straykiv-dpsu-10544198.html Ссылка скопирована

Польские фермеры снова блокировали границу с Украиной / коллаж Главреда, фото УНИАН и Facebook

Польские фермеры, в отличие от польских перевозчиков в ноябре 2023 года, не передавали Украине никаких запросов. Это один из пунктов, отличающих эти протесты на границе, рассказал в эфире 24 канала представитель пограничной службы Андрей Демченко.

Демченко подозревает, что в этом случае поляки в первую очередь беспокоятся из-за конкуренции с украинскими товарами, которые следуют дальше в Европу.

"Информация поступала от польских пограничников, что тогда отмечались определенные требования, которые доносились до украинской стороны якобы "почему стоят польские перевозчики и что они конкретно хотят". В этом случае от польских пограничников мы не получали информацию о том, чтобы польские фермеры выдвигали какие - то требования по Украине", - высказался Демченко. видео дня

Также в ГПСУ обратили внимание на антиукраинские заявления отдельных протестующих.

"Мы видим их неискренние эмоции в отношении украинцев, когда они, блокируя границу, сталкиваются с водителями грузовиков и пассажирами, которые следуют автобусам", - добавил представитель пограничной службы.

Блокирование фермерами польско-украинской границы

Во время протестов на польско-украинской границе 20 февраля один из пикетчиков привез с собой плакат с призывом к кремлевскому диктатору Владимиру Путину "разобраться с Украиной". На передней части машины также был прикреплен большой флаг СССР.

Фермеру будет направлено сообщение в связи с пропагандой тоталитарного режима.

В то же время СМИ пишут, что фермером якобы является Петр Панасюк. Сайт "Миротворец" обозначил мужчину как российского агента. Ведь в своих соцсетях он регулярно постит откровенные фейки об Украине и украинской армии, а также одобряет и рекламирует преступные действия оккупационных войск.

Интересно, что Петр Панасюк сотрудничает с другим участником протестов Рафалом Меклером, который так же имеет много "бизнес-связей" с россиянами и белорусами.

Накануне новых протестов на польско-украинской границе президент Владимир Зеленский отметил, что события на границе с Польшей нельзя рассматривать как что-то нормальное или обыденное.

"Через польскую границу проходит лишь 5% нашего агроэкспорта. Так что на самом деле ситуация не в зерне, а, скорее, в политике. И под Купянском, неподалеку от границы с Россией, где не стихает вражеская артиллерия, новости с границы с Польшей выглядят просто издевательски", - подчеркнул он.

Стоит заметить, что это не первый скандал, которым заканчивались протесты польских фермеров. 20 февраля польские протестующие ужесточили ограничения на границе с Украиной. Они перекрыли железнодорожные пути и рассыпали зерно из грузового вагона. А 15 февраля во время протестов во Вроцлаве демонстранты, среди прочего, забросали здание Еврокомиссии во Вроцлаве яйцами. Во время беспорядков польские фермеры также уничтожили баннер "Солидарны с Украиной", который сначала облили красной краской и тоже забросали яйцами.

Вас также могут заинтересовать новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.