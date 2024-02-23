УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Протесты польских фермеров отличаются от предыдущих забастовок - ГПСУ

Яна Ставская
23 февраля 2024, 04:37
В Украине обратили внимание на антиукраинские действия отдельных забастовщиков.
Протесты польских фермеров отличаются от предыдущих забастовок - ГПСУ
Польские фермеры снова блокировали границу с Украиной / коллаж Главреда, фото УНИАН и Facebook

Польские фермеры, в отличие от польских перевозчиков в ноябре 2023 года, не передавали Украине никаких запросов. Это один из пунктов, отличающих эти протесты на границе, рассказал в эфире 24 канала представитель пограничной службы Андрей Демченко.

Демченко подозревает, что в этом случае поляки в первую очередь беспокоятся из-за конкуренции с украинскими товарами, которые следуют дальше в Европу.

"Информация поступала от польских пограничников, что тогда отмечались определенные требования, которые доносились до украинской стороны якобы "почему стоят польские перевозчики и что они конкретно хотят". В этом случае от польских пограничников мы не получали информацию о том, чтобы польские фермеры выдвигали какие - то требования по Украине", - высказался Демченко.

видео дня

Также в ГПСУ обратили внимание на антиукраинские заявления отдельных протестующих.

"Мы видим их неискренние эмоции в отношении украинцев, когда они, блокируя границу, сталкиваются с водителями грузовиков и пассажирами, которые следуют автобусам", - добавил представитель пограничной службы.

Блокирование фермерами польско-украинской границы

Во время протестов на польско-украинской границе 20 февраля один из пикетчиков привез с собой плакат с призывом к кремлевскому диктатору Владимиру Путину "разобраться с Украиной". На передней части машины также был прикреплен большой флаг СССР.

Фермеру будет направлено сообщение в связи с пропагандой тоталитарного режима.

В то же время СМИ пишут, что фермером якобы является Петр Панасюк. Сайт "Миротворец" обозначил мужчину как российского агента. Ведь в своих соцсетях он регулярно постит откровенные фейки об Украине и украинской армии, а также одобряет и рекламирует преступные действия оккупационных войск.

Интересно, что Петр Панасюк сотрудничает с другим участником протестов Рафалом Меклером, который так же имеет много "бизнес-связей" с россиянами и белорусами.

Накануне новых протестов на польско-украинской границе президент Владимир Зеленский отметил, что события на границе с Польшей нельзя рассматривать как что-то нормальное или обыденное.

"Через польскую границу проходит лишь 5% нашего агроэкспорта. Так что на самом деле ситуация не в зерне, а, скорее, в политике. И под Купянском, неподалеку от границы с Россией, где не стихает вражеская артиллерия, новости с границы с Польшей выглядят просто издевательски", - подчеркнул он.

Стоит заметить, что это не первый скандал, которым заканчивались протесты польских фермеров. 20 февраля польские протестующие ужесточили ограничения на границе с Украиной. Они перекрыли железнодорожные пути и рассыпали зерно из грузового вагона. А 15 февраля во время протестов во Вроцлаве демонстранты, среди прочего, забросали здание Еврокомиссии во Вроцлаве яйцами. Во время беспорядков польские фермеры также уничтожили баннер "Солидарны с Украиной", который сначала облили красной краской и тоже забросали яйцами.

Вас также могут заинтересовать новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
новости Польши ГПСУ Польша блокировка границы поляками
Реклама

Главное за день

Страны НАТО тоже должны нас благодарить, мы выиграли им 2 года времени – Романенко

Страны НАТО тоже должны нас благодарить, мы выиграли им 2 года времени – Романенко

03:35 Украина
В Одессе прогремел взрыв во время воздушной тревоги: оккупанты запустили ракеты

В Одессе прогремел взрыв во время воздушной тревоги: оккупанты запустили ракеты

23:31 Украина
Украина столкнется с "катастрофической" нехваткой боеприпасов к весне - СМИ

Украина столкнется с "катастрофической" нехваткой боеприпасов к весне - СМИ

21:51 Украина
Все главные новости

Популярное

Высох до невозможного: появилось свежее фото больного Чарльза ІІІ 18456

Высох до невозможного: появилось свежее фото больного Чарльза ІІІ

РФ собралась объявить территориальные претензии США: на что нацелились у Путина 4357

РФ собралась объявить территориальные претензии США: на что "нацелились" у Путина

Противно смотреть : Ани Лорак напугала фанатов своим видом 3286

"Противно смотреть": Ани Лорак напугала фанатов своим видом

Favbet Foundation организовал бесплатные детские секции по футболу и баскетболу в Киеве 3138

Favbet Foundation организовал бесплатные детские секции по футболу и баскетболу в Киеве

Последние новости

05:30

Головоломка для тех, у кого блестящее зрение: надо за 3 секунды найти лису

05:04

Зачем хозяйки наносят пену для бритья на веник: необычный метод уборки

04:37

Протесты польских фермеров отличаются от предыдущих забастовок - ГПСУ

04:04

Что делать, если скрипят двери: специалисты поделились гениальным лайфхаком

03:35

Страны НАТО тоже должны нас благодарить, мы выиграли им 2 года времени – РоманенкоВидео

Война грозит затянуться еще на 2-3 года, исключать наступление на Киев нельзя – генерал РоманенкоВойна грозит затянуться еще на 2-3 года, исключать наступление на Киев нельзя – генерал Романенко
03:06

Кристиан Бейл изменился до неузнаваемости ради новой роли

02:34

Артистки, ученые и борцы за мир: кто стал "Женщиной года" по версии журнала Time

02:02

Что можно сделать со старых газет: 5 суперских советов

01:29

Головоломка на скорость: нужно найти загадочную панду на старинном фото

Реклама
01:00

Как правильно ухаживать за цветком: главные ошибки в выращивании комнатных растений

22 февраля, четверг
23:38

Алексей Залевский раскрыл диагноз, который может приковать его к постели

23:31

В Одессе прогремел взрыв во время воздушной тревоги: оккупанты запустили ракеты

23:04

Ни разу не были на фронте: Сырский обнаружил тысячи невоевавших военных - Арахамия

22:58

Оккупанты наказали парня из Крыма, который писал Фарион: что с ним сделали

22:29

Люби-стреляй регги: рецензия на фильм "Боб Марли: одна любовь"

22:23

Меган Маркл готова помириться с Кейт Миддлтон и членами королевской семьи

22:07

Нужно оставить иллюзии: генерал ВСУ эмоционально ответил насчет деоккупации КрымаВидео

21:54

Прикован к постели: Чмерковскому провели сложную операцию на шее

21:51

Украина столкнется с "катастрофической" нехваткой боеприпасов к весне - СМИ

21:37

"Там сложные бои": в ВСУ рассказали о жестоких боях возле Ласточкино

Реклама
21:37

Вера Брежнева нежно обратилась к бывшему мужу - Меладзе

21:29

Обращение Приднестровья к Путину: в ГУР оценили риски

20:49

РФ готовит мощное наступление в "красные дни": в ВСУ рассказали о ситуации на фронте

20:02

Приднестровье готовит обращение к Путину, в ВСУ говорят о "вполне реальной" аннексии

19:59

"Решение Путина": генерал раскрыл цель жестоких обстрелов РФ по ХарьковуВидео

19:58

"24-й год - особенный": Зеленский на встрече с дипломатами назвал задачи Украины

19:44

Маме Навального угрожают следователи и запрещают его хоронить

19:39

"Наступают с двух сторон": Дикий рассказал о трех приоритетах россиян

19:34

"Подтягивают ресурсы": в ВСУ предупредили украинцев о новой массированной атаке РФ

19:26

Ведущая 1+1 Наталья Островская с трехмесячной дочкой украсили обложку журнала

19:10

Пару слов об уничтожении Су-34 россиянмнение

19:09

Лунный календарь на 23 февраля: для кого этот день будет прекрасным

19:05

Мощный ветер и дождь: Украину накрывает сильный шторм

19:04

Как сохранить морковь свежей до весны: 5 способов, о которых знают единицы

18:59

"Мыть ежедневно": специалист объяснила, для чего необходимый бальзам для волос

18:52

Высокотехнологичные и самонаводящиеся: Британия передаст Украине 200 ракет Brimstone

18:44

Про Крым говорить рано: генерал ВСУ сделал прогноз по ближайшим месяцам войныВидео

18:33

Остапчук мило поздравил юную жену с первой годовщиной брака

18:26

"Отвратительное чудовище": Сумская публично набросилась на своего племянника

18:15

Нехватка ресурсов и распыление сил: генерал Романенко назвал причины неудач ВСУ

Реклама
18:07

Безымянный палец без кольца: как пережить развод - советы и рекомендации

18:02

Оккупация всего Донбаса: полковник ВСУ об угрозе захвата территорий

18:00

Лак не нужен: как остановить стрелку на колготках

17:56

РФ сбросила бомбы на ТЭС: количество пострадавших энергетиков возросло до 9

17:53

Что может заставить Путина вывести войска из Украины: генерал назвал 2 причиныВидео

17:36

Роспропаганда слепила с Путина "пилота", но появился позорный нюанс

17:31

"Ситуация сложная": генерал прямо сказал об угрозе заморозки войныВидео

17:31

Галкин приставил охрану к Пугачевой

17:14

Россияне теряют 60% техники: в ВСУ раскрыли детали боев в "горячей" точке

16:59

К чему снится, что выпал зуб: о чем предупреждает такой сон и стоит ли бояться

Новости Украины
Новости КиеваТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизация
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Война с Россией
Распад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрым
Гороскоп
Гороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп на завтраГороскоп Таро
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Праздники
Какой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 год
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять