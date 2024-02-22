"Там сложные бои": в ВСУ рассказали о жестоких боях возле Ласточкино

Российские оккупанты перегруппировываются и подтягивают новые резервы на Авдеевское направление.

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Россияне пытаются атаковать позиции ВСУ возле Авдеевки / Коллаж: Главред, фото: 30 отдельная механизированная бригада им. князя Константина Острожского, Минобороны РФ

Российские оккупанты перегруппировываются возле Авдеевки и пытаются штурмовать позиции украинских военных в направлении Ласточкино и соседних населенных пунктов. При этом враг постоянно применяет авиацию. Об этом в эфире телемарафона заявил начальник отдела связей с общественностью Оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховой.

Несмотря на то, что россияне потеряли за 4 месяца Авдеевской операции более 47 тысяч личного состава, у них еще есть резервы и они подтягивают новые ресурсы. Украинские военные укрепляют эшелонированную оборону, создают новые огневые позиции и усиливаются дополнительными подразделениями.

"Там идут сложные бои. Позиции восстанавливаются нашими войсками, враг попадает в плен, а это свидетельствует о том, что происходят там определенные боевые столкновения. И обстоятельства там такие, что происходят российские наступательные действия малыми штурмовыми группами при поддержке малого количества бронетехники", - сказал Лиховой. видео дня

Выход ВСУ из Авдеевки

Ночью 17 февраля Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о выводе украинских подразделений из Авдеевки. Командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский позже заявил, что украинские военные "в соответствии с полученным распоряжением, вышли из Авдеевки на заранее подготовленные позиции".

В Пентагоне прокомментировали уход украинских сил из Авдеевки, назвав это решение "стратегическим". По словам заместителя спикера Пентагона Сабрины Сингх, защитников Украины вывели из города для сохранения артиллерии и снарядов, которых критически не хватает без помощи США.

Захват Авдеевки Россией считается важным показателем изменения хода полномасштабной войны, которая продолжается уже почти полные два года, заявил начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов.

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