Украина столкнется с 'катастрофической' нехваткой боеприпасов к весне - СМИ

Переломный момент начинается сейчас, он будет постепенно ухудшаться в течение весны и до лета, сказали американские чиновники.

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В США прогнозируют "катастрофическую" нехватку боеприпасов в Украине с апреля / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/ukroboronprom, 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, СтратКом ВСУ

К весне Украина столкнется с "катастрофической" нехваткой боеприпасов и средств противовоздушной обороны, по оценке США. Без финансирования Конгресса эта ситуация может ухудшиться. Об этом американские чиновники рассказали телеканалу ABC.

В США считают "конец марта" решающим временем для ВСУ, если Конгресс не поддержит законопроект с финансированием для Украины. Один из собеседников телеканала сказал, что трудно точно определить, когда может ухудшиться ситуация для Украины, однако он подчеркнул, что дефицит, вероятно, будет расти к весне.

"Переломный момент начинается сейчас, и он будет постепенно ухудшаться в течение весны и до лета. Следовательно, этот период, в который мы входим, является критическим", - отметил представитель американского оборонного ведомства. видео дня

Также американские чиновники утверждают, что Украина будет испытывать недостаток систем противовоздушной обороны. В то же время, если Россия получит контроль над небом, то в корне "изменится характер этой борьбы".

"То, что защищено сегодня – они (украинцы - ред.) не смогут защитить все эти объекты в будущем, если не будут поддерживать поставки ракет-перехватчиков", - отметил американский чиновник.

По словам представителей оборонного ведомства США, Украине необходимы как малые, так и большие боеприпасы, в частности ракеты с GPS-наведением для систем HIMARS.

Кроме этого, американцы отметили, что без утверждения дополнительной помощи от США не будет возможности продолжать тренировки украинских пилотов. Также существует потребность в финансировании строительства инфраструктуры для поддержки переданных истребителей F-16. Украина нуждается в деньгах на строительство взлетно-посадочных полос и подвесов для хранения самолетов.

Нехватка боеприпасов в Украине

Напомним, ВСУ могут не выдержат давления армии российских оккупантов из-за нехватки боеприпасов, которая "вряд ли будет устранена в этом году". Der Spiegel уделяет особое внимание тезисам, высказанным на Мюнхенской конференции по безопасности. Ключевые моменты включают переход украинской армии к обороне и невозможность получить поддержку европейских стран в виде боеприпасов.

Как сообщал Главред, Украине передадут более 1 миллиона артиллерийских боеприпасов до конца 2024 года. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил об увеличении производительности европейского оборонно-промышленного комплекса на 40%, что является положительным сигналом.

Также Европейский союз рассматривает возможность уменьшения дефицита боеприпасов в Украине путем совместной закупки снарядов на мировом рынке за средства блока. Однако группа европейских стран, включая Францию, блокирует этот процесс, поскольку они считают, что сначала европейские производители оружия должны иметь заказы, чтобы оправдать наращивание производства.

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