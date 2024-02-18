Артиллерия и снаряды для Украины: Зеленский раскрыл договоренности в Мюнхене

По словам президента, в ходе встреч удалось достичь договоренности о производстве оружия для Украины.

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Владимир Зеленский рассказал о результатах переговоров в Мюнхене / колаж: Главред, фото: Командование Объединенных сил ВСУ, ОПУ

Президент Владимир Зеленский подвел итог участия в Мюнхенской конференции по безопасности.

По его словам, украинская делегация договорилась с несколькими странами о новых пакетах военной помощи. Такое заявление глава государства сделал в эфире информационного телемарафона.

"Отдельно есть встречи, где мы договорилось об оборонных пакетах с несколькими государствами – там и об артиллерии, и об артиллерийских снарядах 155-го калибра, большие пакеты есть, но пока не пришли, не могу сказать. А также о гаубицах, и о производстве, и сопроизводстве", - подчеркнул президент.

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Зеленский также добавил, что в ходе встреч также удалось достичь договоренности о производстве оружия для Украины.

При этом он отметил, что соглашения в сфере безопасности и военной помощи, заключенные с Германией, Францией и еще рядом стран, а также находящиеся на этапе подготовки, альтернативой военной помощи со стороны США не являются.

"Три соглашения есть сегодня у нас. Был разговор еще с несколькими странами. Есть договоренности о соглашениях безопасности… согласованы еще несколько соглашений и мы будем наращивать эти гарантии безопасности. Я не считаю, что это альтернатива помощи Соединенных Штатов – меня просто спрашивали об этом. Я считают, что это очень важная, абсолютно другая, дополнительная мощная помощь Украине, на которую могут рассчитывать укринцы – не на год, не на два - на 10 лет", – сказал Зеленский.

При этом глава государства отметил, что "пока что нет гарантий безопасности от Соединенных Штатов Америки", но выразил оптимизм относительно их перспектив. "Команды уже работают, два этапа переговоров уже были. Вижу в этом в ближайшее время позитив", - сказал Зеленский.

Зеленский назвал "мощными" соглашения, заключенные с Германией и Францией и сообщил, что ожидает визита президента Франции Эмманюэя Макрона в Укараину.

"Сегодня два соглашения – с Германией и Францией - очень важные, мощные. Десятилетние соглашения, на этот год от Германии 7,1 млрд поддержки - это мощный пакет… Пока немецкое соглашение одно из самых мощных. Хотя, тем не менее, они очень отличаются. И французское соглашение сильное мы ожидаем с серьезным пакетом – есть по нему уже решение Эмманюэля Макрона. Также мы его ожидаем в Украине. Он сказал, что будет, про дату не могу пока из-за нюансов с безопасностью говорить. Это также важно", - сказал глава Украинского государства.

Президент отметил, что если соглашения заключены на десятилетний срок, "это не значит, что десять лет война - нет, это говорит о том, что эти страны с нами, это гарантии безопасности, если агрессия возобновится даже после окончания войны". При этом он уточнил, что соглашения касаются не только поставок и производства вооружений, а также и других вопросов, в частности, реконструкции.

Ранее Зеленский озвучил новое заявление о мобилизации в Украине. Во время Мюнхенской конференции по безопасности было оглашено заявление президента Владимира Зеленского по поводу мобилизации.

Напомним, ранее Зеленский сделал заявление об Авдеевке и разговоре с Байденом. Президент США Джо Байден признал, что потеря Авдеевки – результат ослабления американской помощи, сказал украинский гарант Владимир Зеленский.

Как сообщалось ранее, Зеленский провел переговоры с Джо Байденом. Зеленский отметил, что в ходе разговора с Джо Байденом они обсудили ситуацию на поле боя.

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